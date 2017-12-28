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Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!

Genelkurmay Başkanı Akar: "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek" dedi

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!

Genelkurmay Başkanı Akar: "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek" dedi

28 Aralık 2017 Perşembe 18:46
Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!
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GENELKURMAY Başkanı Akar: "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı, azimli."

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Hulusi AkarTürkiye CumhuriyetiAÇIKLAMA
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