Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!

GENELKURMAY Başkanı Akar: "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı, azimli."
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