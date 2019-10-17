Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Akar'ın yaptığı açıklamalardan satır başları: "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz."