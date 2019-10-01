Hükümetten 19 maddelik yeni balık avcılığı yasası

BALIKÇILIĞIN geliştirilmesi, kaçak ve ruhsatsız avcılığın önüne geçilmesi için hükümetten 19 maddelik yeni yasa teklifi hazırlandı. Yeni yasa kabul edildiği takdirde usule aykırı avcılık yasaklanırken, yasayı ihlal eden cezai müeyyide ile karşılaşacakEylemin tekrarlanması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören yasa sayesinde yılın 12 ayı sağlıklı balık tüketiminin yolu açılabilecek. Yeni balık çiftliklerinin kurulmasını teşvik edecek yasa sayesinde Marmara ve Karadeniz'de ışıkla balık avcılığı da yasaklanacak.Ayrıca, Türkiye'de bulunmayan balık türlerinin yetiştirilmesi de önlenecek ve aksi faaliyetlerde bulunanlara 10 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:"Kaçak ve ruhsatsız avcılık yöntemlerini yasaklıyoruz. İkinci defa tekrarlanması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını getirmiş olacağız. Senenin 12 ayında sağlıklı balık tüketimi için balık çiftliklerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni balık çiftliklerinin kurulmasını sağlıyoruz. Bizim ülkemizde olmayan türler kendi türlerimize büyük zarar veriyor. Bu tip faaliyetlerde bulunanlara 10 bin liradan 20 bin liraya idari para cezası kesilmesini sağlayacağız. Marmara ve Karadeniz'de ışıkla balık avcılığını yasaklıyoruz. Yaptırımlarımız ağır olacaktır. Kanun teklifimiz 19 maddeden oluşmaktadır.