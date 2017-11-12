'Hükümetin tüm çabasına rağmen imam hatiplere giden öğrenci yüzde 10 azaldı'

"İHL öğrenci sayısı ile İHL sayısı arasında ters orantı var"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden yola çıkarak hazırladığı rapora göre, hükümetin bütün çabalarına karşın imam hatip okullarına giden öğrenci sayısı, son iki yılda yüzde 9.34 azaldı. Altay, imam hatiplere ilgideki azalmanın AKP’nin yoksul çocuklara bu okulları dayattığı, gerici müfredatı getirdiği dönemde yaşandığına dikkat çekti.

Bakanlık’tan gelen kapsamlı verileri değerlendiren Altay, ortaya çarpıcı bir rapor çıkardı.

İmam hatip okullarını lise ve ortaokul olarak ayrı ayrı işleyen rapor, AKP’nin durmadan bir yenisini açtığı, teşvikleri seferber ettiği, mezunlarına devlet kadrolarında öncelik vaat ettiği imam hatip okullarının, toplumda cazibesinin giderek azaldığını ortaya koydu.

Rapora göre; 2006-2007 eğitim öğretim yılından 2015-2016 dönemine kadar imam hatip liselerinin öğrenci sayısında ciddi bir artış söz konusuyken,son 2 yılda bu okullardaki öğrenci sayısı yüzde 9.34 azaldı.

İlk neden başarısızlık

Bu düşüşün AKP’nin özellikle yoksul semtteki çocuklara imam hatipleri dayattığı, gerici müfredatı getirdiği dönemde yaşandığına dikkat çeken Altay, raporuna şu notları düştü:

“Bu azalışta imam hatip liselerinin akademik anlamda başarısının düşüklüğü ile doğrudan ilintilidir. 2017 LYS lise türlerine göre TM puanı ortalamalarına bakıldığında fen lisesi öğrencilerinin 340, sosyal bilimler lisesi 318, özel lise 241, Anadolu lisesi 234, Sağlık meslek lisesi 199, imam hatip lisesi öğrencilerinin ise 180 ortalama puan aldıkları ortaya çıkmıştır.

Bir diğer neden ise dini eğitim diye çıkılan yolda eğitim dinselleştirilmiş, görüleceği üzere toplum bunu reddetmiştir. Bu durum; sosyologlara araştırma konusu, AKP’ye ise ders olmalıdır.”



Rapora göre; imam hatip liselerinde öğrenci sayısı ile imam hatip liselerinin sayısı arasında ise ters orantı var.

Rağbet düştükçe İHL artmış



Yani AKP, yeni imam hatip liseleri açtıkça, rağbet daha da azalmış. 2006- 2007 eğitim öğretim yılında 455 olan imam hatip lisesi sayısı 2017-2018’e gelindiğinde 1452’ye yükselmiş. Öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 10 azaldığı son iki yılda ise okul sayısında yüzde 26.37 artış gerçekleşmiş.



Altay, raporda öğrenci ve açılan okul sayısı arasındaki ters orantının altını çiziyor. Tek başına bu çelişkinin bile MEB’in, kaynaklarını akılcı ve toplumun yararına değil, AKP’nin eğitimdeki inat politikalarına göre kullandığının göstergesi olduğunu vurguluyor.



Anadolu liseleri iki kat kalabalık



Altay, raporda okul türlerine göre, okul başına düşen öğrenci sayılarını da ayrıca işliyor:



“Anadolu imam hatip lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarında okul başına 181 öğrenci düşerken, ortaokullarda ise 309 öğrenci düşmektedir. Sonuç olarak normal ortaokulların Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarından yüzde 70 daha kalabalık olduğu ortaya çıkmaktadır.



Ayrıca, Anadolu Liselerinin Anadolu İmam Hatip Liselerinden yüzde 51.28 oranında daha kalabalık olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.”

CHP: Hükümetin tüm çabasına rağmen imam hatiplere giden öğrenci yüzde 10 azaldı



"İHL öğrenci sayısı ile İHL sayısı arasında ters orantı var"



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden yola çıkarak hazırladığı rapora göre, hükümetin bütün çabalarına karşın imam hatip okullarına giden öğrenci sayısı, son iki yılda yüzde 9.34 azaldı. Altay, imam hatiplere ilgideki azalmanın AKP’nin yoksul çocuklara bu okulları dayattığı, gerici müfredatı getirdiği dönemde yaşandığına dikkat çekti.



Grup Başkanvekili Engin Altay, Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) imam hatip okullarına ilişkin ayrıntılı sorular sordu. Bakanlık’tan gelen kapsamlı verileri değerlendiren Altay, ortaya çarpıcı bir rapor çıkardı.



İmam hatip okullarını lise ve ortaokul olarak ayrı ayrı işleyen rapor, AKP’nin durmadan bir yenisini açtığı, teşvikleri seferber ettiği, mezunlarına devlet kadrolarında öncelik vaat ettiği imam hatip okullarının, toplumda cazibesinin giderek azaldığını ortaya koydu.



Rapora göre; 2006-2007 eğitim öğretim yılından 2015-2016 dönemine kadar imam hatip liselerinin öğrenci sayısında ciddi bir artış söz konusuyken,son 2 yılda bu okullardaki öğrenci sayısı yüzde 9.34 azaldı.



İlk neden başarısızlık



Bu düşüşün AKP’nin özellikle yoksul semtteki çocuklara imam hatipleri dayattığı, gerici müfredatı getirdiği dönemde yaşandığına dikkat çeken Altay, raporuna şu notları düştü:



“Bu azalışta imam hatip liselerinin akademik anlamda başarısının düşüklüğü ile doğrudan ilintilidir. 2017 LYS lise türlerine göre TM puanı ortalamalarına bakıldığında fen lisesi öğrencilerinin 340, sosyal bilimler lisesi 318, özel lise 241, Anadolu lisesi 234, Sağlık meslek lisesi 199, imam hatip lisesi öğrencilerinin ise 180 ortalama puan aldıkları ortaya çıkmıştır.

Bir diğer neden ise dini eğitim diye çıkılan yolda eğitim dinselleştirilmiş, görüleceği üzere toplum bunu reddetmiştir. Bu durum; sosyologlara araştırma konusu, AKP’ye ise ders olmalıdır.”



Rapora göre; imam hatip liselerinde öğrenci sayısı ile imam hatip liselerinin sayısı arasında ise ters orantı var.



Rağbet düştükçe İHL artmış



Yani AKP, yeni imam hatip liseleri açtıkça, rağbet daha da azalmış. 2006- 2007 eğitim öğretim yılında 455 olan imam hatip lisesi sayısı 2017-2018’e gelindiğinde 1452’ye yükselmiş. Öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 10 azaldığı son iki yılda ise okul sayısında yüzde 26.37 artış gerçekleşmiş.



Altay, raporda öğrenci ve açılan okul sayısı arasındaki ters orantının altını çiziyor. Tek başına bu çelişkinin bile MEB’in, kaynaklarını akılcı ve toplumun yararına değil, AKP’nin eğitimdeki inat politikalarına göre kullandığının göstergesi olduğunu vurguluyor.



Anadolu liseleri iki kat kalabalık

Altay, raporda okul türlerine göre, okul başına düşen öğrenci sayılarını da ayrıca işliyor:



“Anadolu imam hatip lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarında okul başına 181 öğrenci düşerken, ortaokullarda ise 309 öğrenci düşmektedir. Sonuç olarak normal ortaokulların Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarından yüzde 70 daha kalabalık olduğu ortaya çıkmaktadır.



Ayrıca, Anadolu Liselerinin Anadolu İmam Hatip Liselerinden yüzde 51.28 oranında daha kalabalık olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.”