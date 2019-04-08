Hükümete yakın yazar, "Seçim tekrarlanabilir" deyip tarih verdi

İSTANBUL seçim sonuçları hala tartışılırken Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan bomba bir iddia geldi. Alçı İBB seçimlerinin tekrarlanacağını söyledi tarih de verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yenilenebileceğini belirten Nagehan Alçı, "Sandık yorgunu bir toplumuz ama buna rağmen biz İstanbullular bir seçime daha gireceğiz büyük olasılıkla" ifadesini kullandı. İşte Alçı'nın yazısındaki ilgili kısım; "Bu hafta sonu iki gün yazı yazmadım ve hem AK Parti hem CHP tarafının önemli yetkilileriyle görüşerek tezlerini dinledim. YSK'ya yakın kaynaklarla da konuştum. İçinde olduğumuz İstanbul çıkmazını ya da düğümünü çözümlemeye çalıştım. Benim gördüğüm gidişata göre, Yüksek Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 2 Haziran 2019 tarihinde yenilenebilir. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin belirlenmesi bazında bir seçim, YSK kararıyla tekrarlanacak gibi gözüküyor. Tahminim bu yönde.

2014'TE YALOVA'DA YAPILDI

Şimdiki manzara 30 Mart 2014'te AK Parti adayı Yakup Koçalile CHP adayı Vefa Salman'ın yarıştığı Yalova seçimlerinin sürecine benziyor. Orada önce Yakup Koçal kazanmıştı. Sonra CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayımıyla Vefa Salman öne geçmişti. Ardından YSK kararıyla seçim tekrarlanmıştı.

İÇİM DARALIYOR

İstanbul seçimlerinin 2 Haziran 2019'da yeniden yapılacağı tahminini üzülerek yapıyorum. İçim daralıyor bu yazıyı yazarken. Zira bu seçimin, özellikle ekonomik olarak ülkemize zarar vereceği kanısındayım. Sandık yorgunu bir toplumuz ama buna rağmen biz İstanbullular bir seçime daha gireceğiz büyük olasılıkla."