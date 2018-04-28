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Hükümet ve AK Parti'den Gül'e ilk yanıt

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün 'Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir' açıklamasının ardından hükümet ve AK Parti'den ilk yanıt geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gül'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu

Hükümet ve AK Parti'den Gül'e ilk yanıt

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün 'Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir' açıklamasının ardından hükümet ve AK Parti'den ilk yanıt geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gül'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:21
Hükümet ve AK Parti'den Gül'e ilk yanıt
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ÇATI adaylığı uzun süre tartışılan Abdullah Gül, bugün aday olmayacağını ve böyle sürecin artık söz konusu olayacağını açıkladı.

Gül'ün açıklamalarının ardından hükümet ve AK Parti cephesinden de açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamayla ilgili olarak şahsi Twitter hesabından "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" cevabını verdi.

HAMZA DAĞ: GÜL HAKKINDA OLUMLU BİR ŞEY DÜŞÜNEMEYİZ
 
AK Parti’den şahsına yönelik gelen eleştiriler için “Başlarını iki ellerinin arasına alıp bugün söylediklerini bir muhasebe etsinler.” açıklaması yapan Abdullah Gül’e partiden cevap geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Başımızı elimize aldığımızda Gül hakkında olumlu bir şey düşünmeyiz.” ifadelerini kullandı.
 
BÜLENT TURAN'DAN 'PAZARLIKLA LİDER OLUNMAZ' MESAJI
 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birilerine güvenerek, kapalı kapılar ardından anlaşmalar/pazarlıklara kalkarak lider olunmaz. liderlik, önüne ve arkana bakmadan, milletine inanarak, millete güvenerek yapılır'" mesajını paylaştı.
 
IŞIK: OLUŞTURULAN PROJE AKAMETE UĞRAMIŞTIR
 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Ardahan'da yaptığı açıklamada, "Abdullah Bey ülkenin cumhurbaşkanlığını yapmış, Ak Partinin kuruluşunda bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve en son Cumhurbaşkanlığı yapmış olan bir şahsiyettir. Biz isterdik ki Abdullah Beyin isminin Ak Parti'den başka hiçbir şekilde anılmaması, ama siyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının çalışmadığı çok bellidir. Mühendislik projelerinin siyasette daha önce denendiğini biliyoruz, ama siyasetin kendi bir doğası var. Siyasetin tabii bir akışı var. Bu tabii akışın dışındaki her proje akamete uğramaya mahkumdur. Bugün Abdullah Bey'in üzerinde oluşturulan projenin de akamete uğraması kaçınılmaz. Biz tabi kendi yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi adayımıza güveniyoruz. CHP´nin ve diğer partilerin hangi adayı çıkartacağı bizim için önemli değil. Kendine güvenenin başkasının adayına göre hesap yapması olur mu? Bizim şu anda maçın tek favorisi diyebileceğimiz bir adayımız var. Dolayısıyla muhalefet ve diğer partiler hangi projeleri üretirseler üretsinler, milletin zorlama gördüğü projeleri, milletin desteğinin olmayacağını çok iyi biliyoruz."dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülBülent TuranAK Parti
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