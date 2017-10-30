Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

BOZDAĞ'IN açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz sonrası kamu görevlilerinden yurt dışına çıkışta istenen izin belgenin kaldırılması kararı alındığı dile getiren Bozdağ, "O belgeye artık gerek kalmamıştır. 15 Kasım'dan itibaren istenmeyecek." dedi.

BARZANİ'NİN KARARI BÖLGEDE YENİ DÖNEMİ BAŞLATACAK

Barza'nin görevi bırakma kararıyla ilgili de konuşan Bozdağ, "İtirazlara rağmen bu karardan geri dönmediler tabi bu karar bölgeyi daha çok sıkıntılara sokacak bir karardı. Bu büyük bir yanlıştı. Bu yanlış Ankara'dan Bağdat'tan Tahran'dan döndü. Barzani belki büyük hesaplar yaptı ama eldeki bulgurdan oldu. Barzani'nin kararı elbette bölgede yeni bir dönemi başlatacaktır. Parti başkanlığından ayrılmıyor yönetim başkanlığından ayrılıyor" dedi.

CHP'Lİ TEZCAN'IN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. Türkiye'de hep faşizan uygulamaların şakşakçısı, öncüsü olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasakları kaldıran, demokratikleşmeyi sağlayan ve büyük reformların altına imza atan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aynı uslupla saldırmaktadırlar. Bunu şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin faşist bir devlet olmadığının, Türkiye'de de herhangi bir faşistin ve diktatörün bulunmadığının en büyük ispatı Sayın Tezcan gibi birisinin çıkıp bugün bu terbiyesizliği, edepsizliği yapmaya cüret etmesidir.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR'UN İSTİFASI

Öncelikle Ahmet Edip Uğur Bey'in istifasının hayırlı olmasını diliyorum.Partiden istifa etmesi kendi bireysel kararıdır.