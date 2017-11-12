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Hükümet harekete geçti! Dünya Mavi Balina'ya çözüm arıyor

Birçok ülkede ergen intiharlarına yol açan Mavi Balina oyunu için hükümet harekete geçti. Ulaştırma Bakanlığı internet sağlayıcılarını uyardı. Oyunu yönetenlere ceza uygulanacak. Emniyet oyun için link gönderenleri sıkı takibe alacak

Hükümet harekete geçti! Dünya Mavi Balina'ya çözüm arıyor

Birçok ülkede ergen intiharlarına yol açan Mavi Balina oyunu için hükümet harekete geçti. Ulaştırma Bakanlığı internet sağlayıcılarını uyardı. Oyunu yönetenlere ceza uygulanacak. Emniyet oyun için link gönderenleri sıkı takibe alacak

12 Kasım 2017 Pazar 08:42
Hükümet harekete geçti! Dünya Mavi Balina'ya çözüm arıyor
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DÜNYA genelinde internet üzerinden salgın gibi yayılan ve intiharlara neden olan 'Mavi Balina' isimli Oyuna karşı üç koldan harekete geçildi. Ulaştırma Bakanlığı internet sağlayıcılarını resmi olarak uyarırken, BTK ile İçişleri Bakanlığı ortak çalışma başlattı, oyunları yönetenlere ağır cezalar gelecek. Emniyette oyunun oynanabilmesi için link gönderenleri takibe alacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mavi Balina oyununun kişiler arasındaki linklerle yayıldığına dikkat çekerek yarattığı tehlikelere karşı aileleri uyardı.

ÖLÜM MAKİNESİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Mavi Balina'nın bugüne kadar 142 öğrencinin intiharıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Bakan Arslan "Bu tür akımların, internet ve çeşitli sosyal paylaşım platformlarında, gizlilik içerisinde kötü niyetli kişiler tarafından linkler ile yayıldığı bilinmekte. Amacı, ağına düşürdüğü kullanıcılara zarar vermek olan sözde oyun yöneticisi olduğunu iddia eden internet korsanları tarafından virüs içeren bir link ile yayılmakta. Bu virüs bilgisayar korsanına kişinin kişisel bilgilerine erişim imkanı tanımakta dolayısıyla virüsü kontrol eden kişi kurbanı üzerinde şantaj yapmak suretiyle bir otorite kurmakta ve bu otorite üzerinden kurbana bir takım günlük görevler vermekte. Oyuna katılım sağlayan kurbanlara korku ve şiddet temalı görevler verilerek ruh sağlıklarının bozulması sağlanmakta. Bakan Arslan ailelere çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını denetlemelerini tavsiye ediyor.

Oyuna Mavi Balina adının verilmesinin nedeninin bu balina türlerinin artık iyileşemeyecek kadar hasta veya yaralı olduklarında kendilerini karaya vurmalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

STANDART ADRESİ YOK

BTK'nin ilk incelemelerine göre incelemeye göre oyun, tarayıcı tabanlı değil ve sosyal medya gibi ortamlarda "oyun yöneticisi" tarafından gizlice gönderilen linklerle çocuklara geliyor. Oyunun engellenmesine yönelik standart bir adresi bulunamıyor.

OYUNUNU SAVUNDU 3 YIL HAPİS ALDI!

Oyunun yapımcısı Rus Philipp Budeikin (21) intiharlar için toplumda temizlik yaptığını söyleyerek kendisini savundu. Budeikin'e 3 yıl hapis cezası verildi.

'ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜM GEREKTİRİYOR'

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizmi Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı: Bu uluslararası alanda çözümler bekleyen bir sorun. Çünkü bu oyunun mağdurları tüm dünyada.

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar: Çocuklar için sanal mahremiyet önemli. Çocukların kişisel bilgileri sanal ortamda kısıtlı ve dikkatli paylaşılmalı. Aileyi bilinçli hale getirmek lazım.

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