Hükümet duyurdu! AB heyeti vize için Türkiye'ye geliyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda konuştu. Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi.

"YUNANİSTAN'A DESTEK OLMASI AB'YE ZARAR VERİYOR"

AB Bakanı Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'de tutuklu bulunan iki askerini gündeme getirmesi ve Türkiye'nin Ege ile Akdeniz'deki eylemleri hakkındaki açıklamaları hakkında, "AB'nin ilkeleri bakmaksızın sadece bir mahalle dayanışması çerçevesinde Yunanistan'a destek veriyor olması, AB'nin bir siyasi ilkeler birliği olma kısmına bizim açımızdan zarar veriyor." dedi.

"IRKÇILARDAN DAHA IRKÇI DAVRANIYOR"

Bulgaristan'nın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Kurz'un, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılması yönündeki sözlerine ilişkin Çelik, Kurz'un aşırı sağ bir partiden gelmemesine karşın ırkçılardan daha ırkçı bir yaklaşım sergilediğinin altını çizdi. Çelik, Kurz'un ifadelerinin, ilişkilerin normalleştirilmesine dönük süreci sadece jenerik olarak kullandığını ve böyle bir niyetlerinin olmadığını gösterdiğini belirtti.

"AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞ EN BÜYÜK YALANDIR"

Bakan Çelik, Kurz'un ifadelerine ilişkin, "Türkiye ile AB ilişkilerini sona erdirelim ama diğer alanlardaki ilişkileri geliştirelim şeklindeki bir cümle Avrupa'da üretilmiş en büyük yalandır." ifadesini kullandı.

"AVUSTURYA'NIN TUTUMU DÜŞMANCA YAKLAŞIMA DÖNDÜ"

Çelik, "Avusturya'nın tutumu Türkiye'ye karşı muhalif bir tutum olmaktan çıkmış, düşmanca bir yaklaşıma dönüşmüştür." dedi.

Türkiye'ye yönelik bu ifadelerin, kötü niyetin estetik cümlelerle kamufle edilmiş şekli olduğunu belirten Çelik, "Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye açısından temel mesele tam üyelik perspektifidir. Tam üyelik dışında hiçbir projeyi yaklaşımı kabul etmeyeceğimizi bir kez daha burada ifade etmek isterim." diye konuştu.

"AB HEYETİ BU AY İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK"

AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunu Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştüğünü belirterek, "Onlar bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye'ye gönderecekler, kendi görüşlerini bize iletecekler." diye konuştu.

VİZE SERBESTİSİ ONAYLANIRSA TÜRK VATANDAŞLARI HANGİ ÜLKELERE VİZESİZ SEYEHAT EDEBİLECEK?

Vize serbestisinin onaylanması halinde Türk vatandaşları, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

Bunların yanı sıra vatandaşlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek.

Türk vatandaşları turistlik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde her 6 ayda bir kez olmak üzere 90 güne kadar kalma hakkına sahip olacak.

Bunun yanında AB vize serbestisi sistemi Schengen üyesi olmayan İngiltere ve İrlanda için ise Türk vatandaşları vizeye tabi olmaya devam edecek.