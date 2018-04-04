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Hükümet düğmeye bastı! Faizleri düşürmek için yeni plan hazır

Hükümet, faizleri düşürmek için yeni paket hazırlıyor. Enflasyonun indirilmesini ve Hazine'nin borçlanmasının azaltılmasını içeren paket bu ay açıklanacak

Hükümet düğmeye bastı! Faizleri düşürmek için yeni plan hazır

Hükümet, faizleri düşürmek için yeni paket hazırlıyor. Enflasyonun indirilmesini ve Hazine'nin borçlanmasının azaltılmasını içeren paket bu ay açıklanacak

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:32
Hükümet düğmeye bastı! Faizleri düşürmek için yeni plan hazır
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HÜKÜMET Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin büyümesinde en büyük engel olarak gördüğü faizlerin aşağı çekilmesi için tarihi bir hamleye hazırlanıyor. 2 Nisan'daki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) faizleri aşağı çekmek için "ezber bozan" bir pakete imza atıldı. Hazine Tek Hesabı'nın kapsamının genişletilmesi başta olmak üzere idari tedbirleri içeren, piyasalarda büyük yankı bulması beklenen ekonomiyi güçlendirme paketinin iki hafta içinde açıklaması bekleniyor. Enflasyonun tek haneye düşürülmesini hedefleyen paket kapsamında faizlerde güçlü bir düşüş öngörülüyor. Atılacak adımlar vatandaşın cebine de yansıyacak. Gıda Komitesi de gıdadan kaynaklı enflasyonun düşürülmesi için yeni tedbirleri devreye alacak.

40 MİLYARLIK KAYNAK

Güçlü bir nakit rezervinin ortaya çıkması için genel bütçe kapsamındaki idarelerin ödeme, tahsilât işlemlerinin gerçekleştirildiği "Tek Hazine Hesabı"nın kapsamı da genişletiliyor. Yaklaşık 40 milyar liralık mali kaynak büyüklüğüne sahip özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, SGK, İŞKUR gibi kurumlar kademeli olarak bu kapsama alınacak. Bu kurumlar harcamalarını kendi tasarruflarından yaparken, nakit ihtiyacı için Hazine'den talepte bulunacak. Bu nakit talebi günlük olarak karşılanacak. Tek Hazine Hesabı'nın kapsamının genişletilmesiyle kamunun nakit yönetim etkinliği artacak.

HAZİNE KÂRLI ÇIKACAK

Faizi düşürme reçetesinin ana başlığını Hazine'nin daha az borçlanması oluşturuyor. Bu şekilde faizlerin yükselmesinin önüne geçilecek.

Paketin kamu bankalarının atacağı adımları içermediğini belirten yetkililer, "Bu işten Hazine kârlı çıkacak. Bunu uyguladığında borç para almasına da gerek kalmayacak. Birileri getirip para vereyim dediğinde Hazine 'ihtiyacım yok' diyecek. Ezber bozacak düzenlemeler iki hafta içinde yaşama geçirilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HükümetFaizSGKİŞKUR
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