'Hukuk fakültelerindeki öğrenci sayısı azaltılacak'

ADALET Bakanlığının eğitime daha fazla önem verilmesi için çalışmalar yürüttüğüne değinen Gül, "YÖK Başkanımız ile uzun zamandır müzakere ediyoruz. Hukuk fakültelerindeki kontenjanın azaltılması bizim için çok önemlidir. Hukuk fakültelerinin eğitim kalitesini artırmak bizim için çok önemlidir. Burada özellikle yurt dışında hiçbir şekilde devam etmeden hukuk fakültesi diploması almak, başarı puanı ortalamasının düşük bir şekilde hukuk fakültelerine girişlerine, daha böyle niteliğin azalmasına asla müsaade edemeyiz." diye konuştu. "FETÖ'cüleri tasviye ettikten sonra yargıda bütün hakim ve savcılarımıza güveniyoruz." ifadesini kullanan Gül, şunları söyledi: "Nicelik sayısında çok önemli sayılara ulaştık. Şimdi kaliteyi daha da artırıcı şekilde çalışacağız. Hemen mezun olur olmaz kürsüye değil, bir hakim savcı nezaretinde işlemleri görecek, takip edecek sonra tecrübe edindikten sonra yargısal faaliyetlerde bulunacak bir süreci hep birlikte değerlendirmiş olacağız. İşte bu amaca matuf olarak Personel Eğitim Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Hizmet vermeye uzun zaman önce başladı. Biz sadece açılışını yapıyoruz."