"Hudut kartalları" FETÖ şüphelilerini sınırdan geçirmiyor

54 . Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de düzensiz göç ve terör örgütü bağlantılı kişilerin geçişlerine karşı 24 saat mücadele veriyor. Hudut askerleri tarafından 10 ayda yasa dışı yoldan Yunanistan ve Bulgaristan 'a geçmeye çalışan 60 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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