HSYK o hakimi ihraç etti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan kanunla yapısı değiştirilen Danıştay’da tüm üyelerin görevine son verilmişti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, 25 Temmuz 2016’da, Danıştay’a 75 üye seçmişti. Kaya da bu üyeler arasındaydı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre Danıştay Başkanlık Kurulu 3 Kasım 2017’de toplandı. Yapılan toplantıda, Danıştay Üyesi Eyüp Kaya’nın terör örgütleriyle irtibatı olup olmadığını araştırmak üzere 6 Kasım 2016 tarihli Danıştay Başkanlık Kurulu kararıyla görevlendirilen Danıştay üyesi tarafından hazırlanan rapor ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün ek rapor istemi üzerine hazırlanan ek raporda yer alan bilgi, belge ve delillerin incelendiği belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: Danıştay Üyesi Eyüp Kaya’nın, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan olan FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirildiğinden, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına, iş bu kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildi.