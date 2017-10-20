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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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HSYK eski üyeleri hakkında flaş gelişme! Başsavcılığa gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu hakkında, FETÖ yöneticisi oldukları suçlamasıyla hazırladığı fezlekeleri, 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi

HSYK eski üyeleri hakkında flaş gelişme! Başsavcılığa gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu hakkında, FETÖ yöneticisi oldukları suçlamasıyla hazırladığı fezlekeleri, 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi

20 Ekim 2017 Cuma 11:12
HSYK eski üyeleri hakkında flaş gelişme! Başsavcılığa gönderildi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,  eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve  Ahmet Berberoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucu  şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan  fezlekeler, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak"  suçu için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan HSYK üyeleriyle ilgili yargılamalara,  ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi bakacak. Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığınca Daireye gönderilecek fezlekeler, iddianame yerine  geçecek.

Eski HSYK üyeleri Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu, FETÖ  soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunuyor. Kerim Tosun ile Mustafa Kemal  Özçelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Abi"leri olarak Nazmi Dere gösterildi

Fezlekelerde, eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin, şüphelilerin  örgütteki "abi"leri olduğu ifade edildi. Şüphelilerin, HSYK'da Dere'nin  talimatları doğrultusunda oy kullandıkları kaydedilen fezlekelerde, "Dere'nin ise  örgüt mensubu kurul üyeleri Tosun, Berberoğlu, Özçelik, Işık ve Şen'e örgüt  yapılanması içinde verdiği talimatları bağlı bulunduğu sivil imamlardan aldığı  anlaşılmaktadır" bilgisine yer verildi.

Fezlekelerde şüphelilerin, Dere'nin talimatları sonucu özellikle  Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının durdurulması, 17/25 Aralık  Kumpas, Selam Tevhid'de Kumpas, Tahşiye Grubuna Kumpas ve yasa dışı dinlemelere  ilişkin soruşturma ve davalarda görev alanlar hakkında soruşturma izni  verilmemesi yönünde kararlar vererek, muhalefet şerhleri yazdıkları, maaşlarının  yüzde 20'sini himmet parası olarak Dere'ye verdikleri ifade edildi.

ByLock yazışmalarının incelendiği vurgulanan fezlekelerde, Dere'nin  örgütün yüksek yargı yapılanmasından sorumlu sivil imamlar "Cemal" kodlu Cemil  Kalyoncu, "Nejat" kodlu Mehmet Baysal ve "örgütün yargı yapılanmasında üst  yönetici konumunda" olan "Erdoğan" ve "Azmi" kodlu sivil imam Erkan Yılmaz ile  irtibatlı olduğu belirtildi.

Fezlekelerde, "Yüksek yargıdan sorumlu sivil imamların da örgüt  yapılanması içinde 'Ziya' kodlu Harun Uygun'a bağlı oldukları bilinmektedir.  Örgütün Yargıtayda etkin olduğu dönemde Yargıtay genel sekreteri olan eski  Yargıtay üyesi örgüt mensubu Aydın Boşgelmez ile örgütün HSYK sorumlusu Yargıtay  eski üyesi Nazmi Dere'nin Yargıtay içinde yapılacak seçimde hareket tarzlarını,  verecekleri oyun şeklinin belirlenmesi için örgütün talimatlarını iletecek sivil  imamdan haber bekledikleri görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Fezlekelerde, şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduklarına işaret  edildi.

Özçelik "itirafçı" oldu

Özçelik'e ilişkin fezlekede, şüphelinin savcılık ifadesinde, FETÖ/PDY  yapılanmasındaki konumunu ve eylemlerini anlattığı, örgüt hakkında bilgiler  verdiği bildirildi.

Fezlekede Özçelik'in, 2014'te yılında yapının kendisini HSYK adayı  olarak gösterdiğini, HSYK üyesi olarak seçildikten sonra kendisi ile birlikte  yapı içerisinde bulunan Berberoğlu, Tosun, Şen ve Işık'ın sorumluluğuna Nazmi  Dere'nin getirildiğini, HSYK'daki görevinde onun talimatları doğrultusunda  kararlar verdiklerini, ByLock'u da telefonuna Dere'nin kurduğunu anlattığı  belirtildi.

Özçelik, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin  ise şu görüşlere yer verildi:

"Sohbet abimiz bana ve diğer arkadaşlarıma bakanlığa alınacak  kişilerin hizmetten olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu kişi  direk olarak bana bir liste vermedi. Ancak ben bana kadar ulaşan isimlerin cemaat  mensuplarından oluştuğunu anlıyordum. Ben de alınacak personelin cemaat mensubu  olmasından yana olduğum için bu isteklere 'Hayır' demiyordum. Ancak alınacak  hakim ve diğer personelin tümünün cemaatten olmaması gerektiğini dile  getiriyordum. Hakim olarak alınacak kişinin tümünün cemaat mensubu olması halinde  müsteşarlık makamı veya bakanlık makamından geri döneceğini bildiğim için  alınacak hakimlerin tümünün cemaatten olmaması için dikkat ederdik."

"Örgütün talimatı kararlarımıza yansıdı"

Şüphelilerden Kerim Tosun'un, FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapılanmasında  bilerek ve isteyerek yer aldığı ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtildi.

Fezlekeye göre Tosun, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u 2  Kasım 2014'te telefonuna indirerek kullanmaya başladı. Tosun'un ByLock üzerinden  Dere ile irtibatı tespit edildi.

Tosun, savcılık ifadesinde, Fetullah Gülen yapılanmasıyla hukuk  fakültesi üçüncü sınıftayken Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın  evindeki toplantılara katıldığını, hakim adayı olduğu dönemde Eğitim Merkezine  geldiği zamanlarda FETÖ/PDY içerisinde yine Kaya'nın organize ettiği  toplantılarda bulunduğunu, buralara bilahare Yargıtay üyesi olan Mesut Kundakçı  ve Salih Sönmez'in de katıldığını anlattı.

Yargıtay Savcısı olarak göreve başladığı zaman Aydın Boşgelmez ve  Mehmet Kaya'nın örgüt içinde organize ettiği toplantılara katıldığını söyleyen  Tosun, bu toplantılarda "sohbet abiliğini" Nazmi Dere'nin üstlendiğini itiraf  etti.

Tosun, 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildikten sonra Muharrem  Karayol'un yanına gelerek, "Seni Yargıtay üyesi seçtirdik, artık kaçma,  sohbetlere katıl." dediğini, bu istek üzerine evine gittiğinde evde Salih Sönmez,  Muzaffer Karadağ, Abdi Cengiz, Mesut Kundakçı ve Turgut Emiroğlu'nu gördüğünü  dile getirdi.

FETÖ/PDY yapılanmasının talimatıyla 2014 yılında HSYK adayı olduğunu  anlatan Tosun, HSYK üyesi seçildikten sonra örgüt mensubu HSYK üyeleri ile aynı  grupta bulunduğunu aktardı.

Burada da "abilik" görevini Nazmi Dere'nin yürüttüğünü belirten Tosun,  HSYK'da görev yaptığı esnada Dere'nin talimatları doğrultusunda oy  kullandıklarını, Dere'nin özellikle Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT  Tırlarının Durdurulması gibi davalarda görev yapan cemaat mensubu hakim ve  savcıların yapacağı soruşturmalarda "Aleyhe kararlara muhalefet yazın,  arkadaşları küstürmeyelim." dediğini, bu talebin FETÖ/PDY'nin isteği olduğunu  bildiğini ve Dere'nin talimatlarını kararlarına yansıttıklarını itiraf etti.

Tosun, telefonuna ByLock'un Dere tarafından yüklendiğini söyledi.

Berberoğlu, Işık ve Şen'e ilişkin fezlekeler

Ahmet Berberoğlu, Şaban Işık ve Mahmut Şen'e ilişkin fezlekelerde de  şüphelilerin FETÖ/PDY'nin çalışmalarıyla HSYK üyeliklerine seçildikleri, Nazmi  Dere'nin verdikleri talimatları doğrultusunda HSYK'da oy kullandıkları, "sohbet"  olarak nitelendirilen örgüt toplantılarına katıldıkları, "himmet" adıyla örgüte  para verdikleri ve örgütün talimatlarını kuruldaki diğer örgüt mensupları ile  birlikte aynen yerine getirdikleri kaydedildi.

Mahmut Şen hakkındaki fezlekede, şüphelinin, örgütün yargı  mensuplarından sorumlu "Erdoğan" ve "Azmi" kodlu sivil imamı Erkan Yılmaz ve  Ankara bölgesinde bulunan yargı mensuplarından sorumlu "İshak" ve "Vedat" kodlu  sivil imamı İsmail Çevirci ile ByLock irtibatı bulunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
HsykAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıMustafa Kemal ÖzçelikŞaban IşıkMahmut ŞenAhmet Berberoğlu
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