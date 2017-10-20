HSYK eski üyeleri hakkında flaş gelişme! Başsavcılığa gönderildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucu şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeler, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçu için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Hakkında soruşturma başlatılan HSYK üyeleriyle ilgili yargılamalara, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi bakacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Daireye gönderilecek fezlekeler, iddianame yerine geçecek.

Eski HSYK üyeleri Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunuyor. Kerim Tosun ile Mustafa Kemal Özçelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Abi"leri olarak Nazmi Dere gösterildi

Fezlekelerde, eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin, şüphelilerin örgütteki "abi"leri olduğu ifade edildi. Şüphelilerin, HSYK'da Dere'nin talimatları doğrultusunda oy kullandıkları kaydedilen fezlekelerde, "Dere'nin ise örgüt mensubu kurul üyeleri Tosun, Berberoğlu, Özçelik, Işık ve Şen'e örgüt yapılanması içinde verdiği talimatları bağlı bulunduğu sivil imamlardan aldığı anlaşılmaktadır" bilgisine yer verildi.

Fezlekelerde şüphelilerin, Dere'nin talimatları sonucu özellikle Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının durdurulması, 17/25 Aralık Kumpas, Selam Tevhid'de Kumpas, Tahşiye Grubuna Kumpas ve yasa dışı dinlemelere ilişkin soruşturma ve davalarda görev alanlar hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde kararlar vererek, muhalefet şerhleri yazdıkları, maaşlarının yüzde 20'sini himmet parası olarak Dere'ye verdikleri ifade edildi.

ByLock yazışmalarının incelendiği vurgulanan fezlekelerde, Dere'nin örgütün yüksek yargı yapılanmasından sorumlu sivil imamlar "Cemal" kodlu Cemil Kalyoncu, "Nejat" kodlu Mehmet Baysal ve "örgütün yargı yapılanmasında üst yönetici konumunda" olan "Erdoğan" ve "Azmi" kodlu sivil imam Erkan Yılmaz ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Fezlekelerde, "Yüksek yargıdan sorumlu sivil imamların da örgüt yapılanması içinde 'Ziya' kodlu Harun Uygun'a bağlı oldukları bilinmektedir. Örgütün Yargıtayda etkin olduğu dönemde Yargıtay genel sekreteri olan eski Yargıtay üyesi örgüt mensubu Aydın Boşgelmez ile örgütün HSYK sorumlusu Yargıtay eski üyesi Nazmi Dere'nin Yargıtay içinde yapılacak seçimde hareket tarzlarını, verecekleri oyun şeklinin belirlenmesi için örgütün talimatlarını iletecek sivil imamdan haber bekledikleri görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Fezlekelerde, şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduklarına işaret edildi.

Özçelik "itirafçı" oldu

Özçelik'e ilişkin fezlekede, şüphelinin savcılık ifadesinde, FETÖ/PDY yapılanmasındaki konumunu ve eylemlerini anlattığı, örgüt hakkında bilgiler verdiği bildirildi.

Fezlekede Özçelik'in, 2014'te yılında yapının kendisini HSYK adayı olarak gösterdiğini, HSYK üyesi olarak seçildikten sonra kendisi ile birlikte yapı içerisinde bulunan Berberoğlu, Tosun, Şen ve Işık'ın sorumluluğuna Nazmi Dere'nin getirildiğini, HSYK'daki görevinde onun talimatları doğrultusunda kararlar verdiklerini, ByLock'u da telefonuna Dere'nin kurduğunu anlattığı belirtildi.

Özçelik, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin ise şu görüşlere yer verildi:

"Sohbet abimiz bana ve diğer arkadaşlarıma bakanlığa alınacak kişilerin hizmetten olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu kişi direk olarak bana bir liste vermedi. Ancak ben bana kadar ulaşan isimlerin cemaat mensuplarından oluştuğunu anlıyordum. Ben de alınacak personelin cemaat mensubu olmasından yana olduğum için bu isteklere 'Hayır' demiyordum. Ancak alınacak hakim ve diğer personelin tümünün cemaatten olmaması gerektiğini dile getiriyordum. Hakim olarak alınacak kişinin tümünün cemaat mensubu olması halinde müsteşarlık makamı veya bakanlık makamından geri döneceğini bildiğim için alınacak hakimlerin tümünün cemaatten olmaması için dikkat ederdik."

"Örgütün talimatı kararlarımıza yansıdı"

Şüphelilerden Kerim Tosun'un, FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapılanmasında bilerek ve isteyerek yer aldığı ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtildi.

Fezlekeye göre Tosun, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u 2 Kasım 2014'te telefonuna indirerek kullanmaya başladı. Tosun'un ByLock üzerinden Dere ile irtibatı tespit edildi.

Tosun, savcılık ifadesinde, Fetullah Gülen yapılanmasıyla hukuk fakültesi üçüncü sınıftayken Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın evindeki toplantılara katıldığını, hakim adayı olduğu dönemde Eğitim Merkezine geldiği zamanlarda FETÖ/PDY içerisinde yine Kaya'nın organize ettiği toplantılarda bulunduğunu, buralara bilahare Yargıtay üyesi olan Mesut Kundakçı ve Salih Sönmez'in de katıldığını anlattı.

Yargıtay Savcısı olarak göreve başladığı zaman Aydın Boşgelmez ve Mehmet Kaya'nın örgüt içinde organize ettiği toplantılara katıldığını söyleyen Tosun, bu toplantılarda "sohbet abiliğini" Nazmi Dere'nin üstlendiğini itiraf etti.

Tosun, 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildikten sonra Muharrem Karayol'un yanına gelerek, "Seni Yargıtay üyesi seçtirdik, artık kaçma, sohbetlere katıl." dediğini, bu istek üzerine evine gittiğinde evde Salih Sönmez, Muzaffer Karadağ, Abdi Cengiz, Mesut Kundakçı ve Turgut Emiroğlu'nu gördüğünü dile getirdi.

FETÖ/PDY yapılanmasının talimatıyla 2014 yılında HSYK adayı olduğunu anlatan Tosun, HSYK üyesi seçildikten sonra örgüt mensubu HSYK üyeleri ile aynı grupta bulunduğunu aktardı.

Burada da "abilik" görevini Nazmi Dere'nin yürüttüğünü belirten Tosun, HSYK'da görev yaptığı esnada Dere'nin talimatları doğrultusunda oy kullandıklarını, Dere'nin özellikle Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının Durdurulması gibi davalarda görev yapan cemaat mensubu hakim ve savcıların yapacağı soruşturmalarda "Aleyhe kararlara muhalefet yazın, arkadaşları küstürmeyelim." dediğini, bu talebin FETÖ/PDY'nin isteği olduğunu bildiğini ve Dere'nin talimatlarını kararlarına yansıttıklarını itiraf etti.

Tosun, telefonuna ByLock'un Dere tarafından yüklendiğini söyledi.

Berberoğlu, Işık ve Şen'e ilişkin fezlekeler

Ahmet Berberoğlu, Şaban Işık ve Mahmut Şen'e ilişkin fezlekelerde de şüphelilerin FETÖ/PDY'nin çalışmalarıyla HSYK üyeliklerine seçildikleri, Nazmi Dere'nin verdikleri talimatları doğrultusunda HSYK'da oy kullandıkları, "sohbet" olarak nitelendirilen örgüt toplantılarına katıldıkları, "himmet" adıyla örgüte para verdikleri ve örgütün talimatlarını kuruldaki diğer örgüt mensupları ile birlikte aynen yerine getirdikleri kaydedildi.

Mahmut Şen hakkındaki fezlekede, şüphelinin, örgütün yargı mensuplarından sorumlu "Erdoğan" ve "Azmi" kodlu sivil imamı Erkan Yılmaz ve Ankara bölgesinde bulunan yargı mensuplarından sorumlu "İshak" ve "Vedat" kodlu sivil imamı İsmail Çevirci ile ByLock irtibatı bulunduğu bildirildi.