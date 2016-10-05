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HSYK'dan onay çıktı!

HSYK, FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi "örgütün kurucuları, amacı, stratejisi ve eylemlerinin neler olduğuna dair bir bilgi bulunmaması" gerekçesiyle iade eden Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri ile savcı hakkında inceleme izni verdi

HSYK'dan onay çıktı!

HSYK, FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi "örgütün kurucuları, amacı, stratejisi ve eylemlerinin neler olduğuna dair bir bilgi bulunmaması" gerekçesiyle iade eden Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri ile savcı hakkında inceleme izni verdi

05 Ekim 2016 Çarşamba 18:00
HSYK'dan onay çıktı!
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HAKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi "örgütün kurucuları, amacı, stratejisi ve eylemlerinin neler olduğuna dair bir bilgi bulunmaması" gerekçesiyle iade eden Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme izni verdi.
MAHKEME BAŞKANI VE ÜYELER HAKKINDA İNCELEME
HSYK, FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin iade gerekçesinin hukukçuların tepkisini çekmesi ve basında çıkan haberler üzerine Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ile üyeler Burhan Akbiber ve Nedime İskenderoğlu Güllü ile ilgili savcı hakkında inceleme başlattı.
HSYK, İZİN VERDİ
HSYK 3. Dairesi, Başkan Oral, üyeler ve savcı hakkında inceleme izni verdi. HSYK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hakimlerle ilgili karar verilecek. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle, FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti. Mahkemenin 20 Eylül 2016 tarihli, oy birliğiyle aldığı kararda, iddianamede "örgütün kurucuları, amacı, stratejisi ve eylemlerinin neler olduğuna dair bir bilgi bulunmaması" gerekçe gösterilmişti.

 
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