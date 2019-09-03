"HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 TL düşer" çıkışına AK Parti'den cevap

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun "HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 lira düşer" çıkışına yanıt verdi. Şahin bu değerlendirmeye katılmadığını belirterek, "Ne alakası var" dedi. Şahin konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"HİÇ BİR MANTIĞI YOK"

"Ne alakası var. Katılmıyorum bu değerlendirmeye. Hakimler ve Savcılar Kurulunda görev yapan arkadaşlar, anayasada öngörülen şekilde seçilmiş hukukçulardır. Dolayısıyla onların şu andaki mevcut halinin Türkiye'de doların yükselmesine neden olarak gösterilmesinin hiçbir mantığı yok"

NE OLMUŞTU?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sadece Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi için bir anayasa değişikliği önerisinde bulunarak, "HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 lira düşer. Yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj veririz" değerlendirmesinde bulunmuştu.