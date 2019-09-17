HSK'dan yeni atamalar! Kritik isme önemli görev

HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine ilişkin seçim yaptı. Buna göre, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu. Danıştay üyeliklerine ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş getirildi.