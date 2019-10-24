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HSK'da kritik gelişme: Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter istifa etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu istifa etti.

GÜNDEM 24.10.2019, 13:38
HSK'da kritik gelişme: Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter istifa etti
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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) flaş görev değişiklikleri yaşandı. Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu istifa etti.

YENİ GENEL SEKRETERİ ADALET BAKANI BELİRLEYECEK

HSK Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Teftiş Kurulu Başkalığı'na HSK Baş Müfettişi Abdullah Alacahan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na ise Oğuz Akalın getirildi. Yeni Genel Sekreteri ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün belirleyeceği öğrenildi.

#Hakimler ve Savcılar Kurulu #HSK #genel sekreter #Teftiş Kurulu Başkanı
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