Hortum ilçede panik yarattı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, paniğe neden oldu

Hortum ilçede panik yarattı
banner404

SABAH saatlerinde Zaferyolu Caddesi'nde mevkiinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede etkili olan metrelerce uzunluktaki hortum, paniğe yol açtı. Sahil bölgesinde hortumu izleyenler, tedirgin oldu. İnebolu Limanı tarafına doğru hareket eden hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mültecilere yardım eden kaptan tutuklandı
Mültecilere yardım eden kaptan tutuklandı
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472