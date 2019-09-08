Hollywood yıldızları Alanya'yı tanıtacak
Başrolünü Ünlü Hollywood Starı Gerard Depardieu’nun oynayacağı ve çekimleri Alanya’da yapılacak olan filmin Yapımcısı Vladimir Razarionov ve Filmin Alanya Direktörü Ruta Danişeviciute Başkanımız ve aynı zamanda Litvanya’nın Alanya Fahri Konsolosu olan Mehmet Şahin’i ziyaret etti.
GÜNDEM 08.09.2019, 19:01 08.09.2019, 19:04
LİTVANYA'NIN Alanya Fahri Konsolosu Şahin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "1 Ekim’de başlayacak çekimler öncesinde film yapımcısı ile görüş alışverişinde bulunduklarını ve Alanya’nın tanıtımına çok büyük katkı yapacak filmin isminde 'Alanya'nın da geçeceğini müjdeledi. Bütün çekimlerin Alanya’da yapılacağına işaret eden Şahin;”Alanya’nın aklımıza gelen neredeyse her özelliğini bu filmde ekrana yansıtma gayreti içindeyiz. Ünlü Hollywood Starı Gerard Depardieu’nun başrolünü üstlenecek olması projenin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor." dedi.
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