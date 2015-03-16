Hollywood yıldızı açıkladı: Ben kısmen Türk'üm

17 - 20 Mart tarihleri arasında Zorlu Center’da gerçekleştireceği müzikal gösteri için Türkiye’ye gelen Hollywood yıldızı Hugh Jackman basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zorlu Center’da düzenlenen basın toplantısında Hugh Jackman, salondakileri Türkçe “Merhaba” diyerek selamladı.

“TÜRK KAHVESİNE BAYILIYORUM”

“İstanbul’la bir bağlantım var” diyen Jackman, “Büyük büyük babam burada yaşıyordu. Sanırım Sakız Adası’nda doğmuş. Kimse emin değil ama sanırım burada bir bankada çalışmış. Babam birçok kere geldi Türkiye’ye ve bana der ki ‘Sen kısmen Türk’sün, Türk sayılırsın.’ O yüzden Türk kahvesine bayılıyorum. Yani sabahları kalktıktan sonra bir fincan Türk kahvesi içmek kadar beni mutlu eden bir şey yok” dedi.

Basın mensuplarının, “Siz Osmanlı’nın torunusunuz doğru mu?” şeklindeki sorusuna ise ünlü yıldız, “Aslında biraz karışık. Yani ailemin bazı üyeleri, bazıları Türk’tü diyor. Bazıları Yunan’dı diyor. Yani bilemiyorum ama bugün buradayken Türk diyorum. Ama dürüst olmak gerekirse yüzde yüz emin değiliz” şeklinde karşılık verdi. Hugh Jackman, “Önümüzdeki günlerde Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı olması nedeniyle bu tarihi özellikle mi seçtiniz?” sorusu üzerine, “Aslına bakarsanız biraz tesadüf oldu. Diğer bütün programım yapılıyor ve programım çerçevesinde bu yıl buraya gelmem mümkün oldu. Aşağı yukarı bir yıl öncesinde bunun programı yapıldı. Tabi ki aynı zamanda Gelibolu’nun 100. yıl dönümüne denk geliyor olması da güzel bir tesadüf oldu. Hem Avustralyalılar, hem Yeni Zelandalılar, hem de Türkler için, özellikle bu 100. yılla ilgili olarak bir birlikteliği sembolize eden, bir uzlaşmayı yansıtan ve hep birlikte nasıl olabileceğimizi, neler öğrenebileceğimizi simgeleyen bir yıl dönümü olduğunu düşünüyorum. Avustralyalılar içinde çok önemli bir tarih ve bu yüzden bu tarihte burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

“OSMANLI’YLA İLGİLİ BU KADAR AZ BİLGİYE SAHİP OLMAKTAN UTANDIM”