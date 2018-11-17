Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Avrupa, ABD olmadan kendini savunamaz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon’un önerdiği Avrupa Birliği (AB) ordusu fikrini desteklemediğini belirterek, “Avrupa, ABD olmadan kendini savunamaz” dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Avrupa, ABD olmadan kendini savunamaz
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HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon’un Rusya, ABD ve Çin’e karşı oluşturulmasını önerdiği AB ordusu fikrini değerlendirdi.  Macron’un fikrini desteklemediğini belirten Rutte, “Avrupa, Amerika Birleşik Devleti olmadan kendini yalnız başına savunamaz” ifadelerini kullandı.

Macron’un ortaya attığı fikrin gerçekçi olmadığını belirten Rutte, “Stratejik ortağımızdan ayrılmak hata olur. Zaten AB'nin ordu kurma hayali gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Böyle bir projenin başlatılması halinde Hollanda olarak desteklemeyeceklerini belirten Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma politikası açısından NATO’yu desteklemeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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