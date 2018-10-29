Hocasının oğlu kendisine rakip oluyor, tarih bile belli!

FATİH Erbakan, Cumhuriyet Bayramı ve babası Necmettin Erbakan'ın doğum günü olan 29 Ekim için ortak bir mesaj yayımladı. Erbakan, yayımladığı mesajda yeni bir siyasi parti kuracağını da açıkladı.

Erbakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

29 EKİM MESAJI

"Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar" anlayışıyla 1969 yılında tüm insanlığın kurtuluşu için yola çıkan "Baharı başlatan çiçek" merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın doğum günü ve milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı olan 29 Ekim'de; Milli Görüş Hareketi'ne ikinci baharını yaşatmak, milletimizin ve yedi milyar insanın kurtuluşunu ve selametini temin etmek için yola çıkacak kutlu kervanın müjdesini milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa veriyoruz Elhamdülillah''

''23 KASIM 2018 GÜNÜ KURUYORUZ''

''Milletimizin tarihi, inancı ve ruh kökünün doğal bir sonu olan Milli Görüş zihniyetini hakkıyla temsil etmek, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedeflerine ulaşmak için siyasi partimizi 23 Kasım 2018 Cuma günü kuruyoruz.''