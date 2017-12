HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

DİYARBAKIR'DA, HIV virüsü taşıyan bir kadın, geçtiğimiz çarşamba günü doğum sancıları tutunca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine gitti. İddiaya göre, yakınlarından hastayı başka bir hastaneye götürmeleri istendi. Hasta yakınları ise zaten bir başka hastaneden sevk ile geldiklerini, gidecek hastane olmadığını söyledi. Başhekimliğin devreye girmesi üzerine HIV'li kadın hastaneye kabul edildi. Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre sezaryen doğumu gerçekleştirmek için o gün hastanede icapçı (nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen) doktor olan Yrd. Doç. Dr. F.F. çağrıldı. Ancak iddiaya göre F.F., hastanın HIV'li olması nedeniyle operasyona girmeyi kabul etmedi. O sırada klinikte bulunan bazı doktorların da icapçı olmadıklarını söyleyerek ameliyata girmedikleri ileri sürüldü. Bunun üzerine ameliyat için bölüm sorumlusu Doç. Dr. E.A. evden çağırıldı ve hastaneye geldi.

ASİSTANIN ELİNE İĞNE BATTI

Bu kez de asistan konusunda sıkıntı yaşandı. Bazı asistanlar aynı nedenle ameliyata girmeyi reddedince, 2 ay önce göreve başlayan asistan doktor D.D. de kadroya dahil edildi. Ameliyatı; Doç. Dr. E.A., asistan doktor D.D., anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni ve 1 ameliyathane hemşiresinden oluşan 5 kişilik ekip gerçekleştirdi. Bu sırada, tecrübesi bulunmayan D.D.'nin eline iğne battı. HIV virüsü kapma ihtimali üzerine gözetim altına alınan D.D.'ye ilaç tedavisi başlatıldı. 3 ay önce evlenen D.D.'ye, ilaç tedavisini evde sürdürmesi için izin verildi. Bebek de yenidoğan kliniğinde koruyucu elbiseler giyen sağlık personeli tarafından temizlendi. Klinikte 3 saat kontrol altında tutulan bebek, HIV virüsünden korunması için ilaç tedavisi başlatıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

ASİSTANLAR İŞ BIRAKTI

Hoca ve uzman doktor bulunmadığı için 2 aylık asistanın ameliyata alınmasını protesto eden bölümdeki asistanlar, dün iş bıraktı. Bölümde görev yapan 20'yi aşkın asistan sağlık raporu alarak işe gelmeyince klinikteki hastalar taburcu edildi. Bazı hastalar tedavilerinin devamı için kentteki başka hastanelere başvurdu. Asistanlar çalışmayınca poliklinikte hasta bakılamadı. Hafta sonu ve yılbaşı tatilinin araya girmesiyle birlikte hastalar mağdur oldu. Dicle Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin, Şırnak, Muş, Batman ve Siirt'ten ağır ve acil vakalara da hizmet veriyor. Kadın Doğum Bölümü'nde ise 2 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 başasistan ve 20 asistan görev yapıyor.

HASTALAR TEDAVİ EDİLEMEDİ

20'yi aşkın asistan rapor alınca hastalar tedavi edilemedi. Hastane koridorları bomboş kaldı.