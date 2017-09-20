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Hırsızların ’pes’ dedirten pişkinliği

Maltepe’de ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs, aynı binayı yarım saat arayla iki kez soydu. Bina sakinleriyle karşılaşan hırsızların rahatlıkları "Pes" dedirtti

Hırsızların ’pes’ dedirten pişkinliği

Maltepe’de ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs, aynı binayı yarım saat arayla iki kez soydu. Bina sakinleriyle karşılaşan hırsızların rahatlıkları "Pes" dedirtti

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:37
Hırsızların ’pes’ dedirten pişkinliği
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OLAY, geçtiğimiz sabah saatlerinde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah saatlerinde binanın girişine gelen bir şahıs, önce şifreli kapıyı açmaya çalışıyor. Şifre ile açmakta başarılı olamayan şahıs, cebinden çıkardığı bir nesneyle kapıyı zorlayarak açıp içeri giriyor. Hemen asansöre binerek en üst kata çıkan şahıs buradan merdivenle tüm katları dolaşıyor. Yaklaşık 3 dakika binada kalan şahıs, elinde dolu olduğu belli olan büyük bir poşetle binadan ayrılıyor.

BİNA SAKİNİYLE SOHBET ETTİ, AYNI ASANSÖRE BİNDİ

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra binanın önündeki cadde de iki şahıs daha güvenlik kameralarına yansıyor. Şahıslardan biri sırtındaki çuvalla karşı sokağa doğru geçerken, diğer şahıs apartmana doğru yöneliyor. Apartman girişinde şifreli kapıyı kurcalayan şahıs, o sırada bina içerisinde bulunan bir apartman sakini tarafından fark ediliyor. Kapıyı açan apartman sakinine binada oturan vatandaşlardan birinin ismini söyleyen hırsızlık zanlısı, akrabası olduğunu söyleyerek içeri giriyor. Bina sakiniyle birlikte asansöre binen şahıs, katları dolaşmaya başlıyor. Apartman boşluğunda bulunan dolapları kontrol eden şahıs, yaklaşık 15 dakika bina içerisinde dolaşıyor. Bu sırada da apartman sakinleriyle karşılaşan şahsın, telefonu ile oynayarak sergilediği rahat tavırlar görenlere "Pes" dedirtiyor. Zaman zaman apartman girişinde bulunan aynada şahsın saçlarını düzeltmesi de rahatlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bina sakinlerinden birine ait olan bir pazar arabasının çantasına çaldığı ayakkabıları dolduran şahıs rahat tavırlarla binadan ayrılıyor.
Bina sakinleri, yarım saat arayla gerçekleşen iki hırsızlık neticesinde toplamda 5 bin liralık ayakkabılarının çalındığını belirterek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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