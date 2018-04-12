Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı engelliyor
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı...
Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Hırsız yatak altında yakalandı

Adana'da demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan hırsız, babasının yatağının altında yakalandı.

Hırsız yatak altında yakalandı

Adana'da demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan hırsız, babasının yatağının altında yakalandı.

12 Nisan 2018 Perşembe 09:47
Hırsız yatak altında yakalandı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, silahla tehdit, yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İlker T., annesinin 01 EFS 95 plakalı aracıyla gittiği bir iş yerinden 4 bin liralık demir çaldı. İlker T., girdiği 2 ayrı iş yerinin birisinden 2 bin 300 liralık demir, diğerinden de 540 çelik saç plaka çalarak kayıplara karıştı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Görüntülerde bir kişinin çaldığı demirleri araca yüklediğini gören polis, otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, İlker T.’nin babasının evinde gizlendiğini belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan eve baskın düzenledi. Baba Ercan T.’nin kapıyı geç açmasından şüphelenen polis, evde geniş kapsamlı arama yaptı. Zanlı İlker T., babasının yatağının altında saklanırken yakalandı.

Emniyete götürülen İlker T, “Borcum vardı. Ödemek için çaldım” diyerek suçunu itiraf etti. Zanlı, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaDemir Hırsızlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nüfusta 20 yıldır ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı!
Nüfusta 20 yıldır ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı!
Feci kaza!
Feci kaza!
Göldeki otomobili çıkarma çalışması yeniden başladı
Göldeki otomobili çıkarma çalışması yeniden başladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim