Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Hırsız kurtarma operasyonu: İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

Küçükçekmece de 3 hırsız soygun yapmak istedikleri dükkana çatıdan girmek istedi. Soymak için girecekleri dükkana varamadan başka bir dükkanın çatısının çökmesiyle içeride mahsur kaldı. Dükkan içerisinde mahsur kalan hırsızın imdadına itfaiye ekipleri yetişirken hırsızlardan 1 hastaneye diğer ikisi ise Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü

Hırsız kurtarma operasyonu: İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

Küçükçekmece de 3 hırsız soygun yapmak istedikleri dükkana çatıdan girmek istedi. Soymak için girecekleri dükkana varamadan başka bir dükkanın çatısının çökmesiyle içeride mahsur kaldı. Dükkan içerisinde mahsur kalan hırsızın imdadına itfaiye ekipleri yetişirken hırsızlardan 1 hastaneye diğer ikisi ise Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü

15 Mart 2018 Perşembe 07:59
Hırsız kurtarma operasyonu: İmdadına itfaiye ekipleri yetişti
banner404

OLAY saat 00.30 sıralarından Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre kepenkleri kapalı olan bir giyim mağzasına girmek isteyen yaşları 15 ile 16 yaşları arasında değişen 3 şüpheli dükkanın çatısına çıktı. Mağazanın çatısına ulaşacakları sırada Muhammed Şengül (16) başka bir dükkanın çatısından içeriye düştü. Arkadaşlarının durumunu gören diğer iki kişi durumu çevredeki vatandaşlara, vatandaşlar da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DÜKKANIN İÇERİSİNDEN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen itafiye ekipleri önce dükkanın ön kısmında bulunan barikatı elektronik testere ile kestikten sonra dükkanın bulunduğu alana ulaştı. Burada önce çatı üstünde bulunan iki şüpheliyi indiren itfaiye ekipleri daha sonra dükkanın içerisine çatıdan düşerek yaralanan Muhammed Şengül’ü kurtardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 çocuk şüpheli ise sorgulanmak üzere Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulHırsızİtfaiyeSon DakikaGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
ABD'li papaza 35 yıl hapis
ABD'li papaza 35 yıl hapis
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim