Hindistan-Pakistan gerilimi nedeniyle THY uçakları geri döndü

THY'nin iki kargo uçağı, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin artmasının ardından her iki ülkenin hava sahalarının geçişe kapanması üzerine İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

Hindistan-Pakistan gerilimi nedeniyle THY uçakları geri döndü
banner404

PAKİSTAN ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY'nin İstanbul'dan Hindistan'ın Chennai şehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'a geri döndü. TC-JOO kuyruk tescilli Airbus 330 tipi THY kargo uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği belirtildi. THY'nin TK-6562 İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden geri döndü. ACT Havayolları'nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da Ankara veya İstanbul'a iniş yapacağı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Ekonomide iyileşme...
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Ekonomide iyileşme...
  1. EKONOMİ

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472