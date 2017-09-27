Hiç darbe görmediği için anlayamamış!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 52’si tutuklu, 13’ü firari 92 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuklu eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ile birlikte hareket ettiği öne sürülen tutuklu sanık uzman çavuş Emre Kıvrak savunma yaptı. Kıvrak, İmren için, “15-20 dakikada bir geliyor, askerleri alıyor ve üssün belli noktalarında görevlendiriyordu. Ben donanmaya sabotaj olduğunu düşündüm. Albay Uğur Çelikten’e bağırarak, ‘sen benim emrimi nasıl dinlemezsin’ diye çekiştirerek, nezarete götürdü” dedi.

İmren’in askerlere, “Vur emri var. Emrimi dinlemeyenleri acımadan, gözünün yaşına bakmadan vururum” diye emir verdiğini anlatan Kıvrak, şöyle devam etti:

‘Kaçınca anladım’

“Komutanlarım bana ‘İmren’in emrini dinleme, o darbeci’ deseydi ben kesinlikle orada olmazdım. Benim FETÖ ve darbe ile ne işim olabilir. Ben uzman çavuşum, karşımdaki koskoca amiral. Nasıl karşı gelebilirdim. İmren kaçınca suç işlediğini anladım ama hala darbe olduğundan haberim yoktu. Bizi kandırdı.”

Cumhuriyet savcısının, “Bir amiral, ‘emirlerimi dinlemezsiniz vururum’ diyor, amiralleri, rütbelileri tutuklatıyor. Siz darbe olduğunu anlamadınız mı?” şeklindeki sorusuna, sanık Kıvrak, “Hayır anlamadım. Daha önce hiç darbe görmedim” şeklinde cevap verdi.

Canını feda edermiş

Donanma Komutanlığı’na ilişkin davada eski tuğamiral Hayrettin İmren, ifade veren uzman çavuşlarla ilgili “Ben onlar için canımı feda ederim. Onlar da benim için eder” dedi.