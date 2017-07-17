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'Hero' yazılı tişörtle duruşma salonuna girmek istedi!

Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı

'Hero' yazılı tişörtle duruşma salonuna girmek istedi!

Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:36
'Hero' yazılı tişörtle duruşma salonuna girmek istedi!
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POLATLI'DAKİ darbe girişimine ilişkin 330 sanıklı davanın görülmesine,  Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma  salonunda başlandı.

Duruşmayı izlemek isteyen sanık yakınları, güvenlik kontrolünün  ardından salona alındı. Güvenlik güçleri, üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı  tişörtle salona girmek isteyen Emirhan B'yi gözaltına aldı.

Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerince alınıp polise teslim  edilen Emirhan B, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim  B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı  tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Emirhan B, ifade işlemleri için  Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Önce suikast timi sanığı giymişti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit  edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen  duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "hero" yazan ve  "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal'ın  "Sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde 'hero' yani 'kahraman' yazan tişörtle mahkeme  salonuna gelmiş. Burada kahraman yok. Burada devlete meydan okuma var. Bu  tişörtün çıkartılmasını talep ediyoruz." şeklinde itirazı üzerinde taraf  avukatları arasında tartışma yaşanmış, mahkeme heyeti, tartışmalara ve duruşma  ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün  değiştirilerek salona getirilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Sonra sanığın duruşmaya katılmaktan vazgeçtiğini belirtmesi üzerine  sanık Güçlü, duruşma salonundan cezaevine götürülmüştü.

14 Haziran'da ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel  Müdürlüğünce, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve  davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasına ilişkin,  tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına genelge gönderilmişti.

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