'Hero' tişörtü giyen kişi gözaltına alındı

EDİNİLEN bilgiye göre, Eskişehir'de izinli olan bir polis memuru, 'Hero' yazılı tişört giyen bir şahıs gördü. 25 yaşlarındaki Ç.B.'yi bir süre takip eden polis memuru, olayı resmi ekiplere haber verdi. İhbar üzerine şahsın görüldüğü alana çok sayıda polis sevk edildi. İsmet İnönü Caddesi üzerinde dikkatli bir çalışma yapan polis ekipleri şahsı buldu. Gözaltına alınan şahıs, sağlık raporu için Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Şahsın yanında bulunan siyah tişörtlü arkadaşı ise serbest bırakıldı.
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