Herkes seferber oldu! 13 gündür aranıyor

YONCALI köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

5 ilden gelen 150 kişilik ekibin yanı sıra Tunceli halkı da arama çalışmalarına katıldı. Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarında bugün farklı yöntem uygulandı. Munzur Nehri'ndeki hidroelektrik santrali (HES) kapakları 1 gün boyunca tutulup, Munzur Nehri'ne Mercan Çayı'nda su akışı kesildi. HES'in kapakları, bugün öğle saatlerinde yeniden açılarak, Munzur Nehri'ne su bırakılıp, debisinin yükselmesi sağlandı. Eroğlu'nun Munzur Nehri'nde herhangi bir yere takılmış ya da kaya arasına sıkışmış olma ihtimali göz önüne alındı. Suyun yükselmesi sağlanarak, Eroğlu'nun bu alanlarda yüzeye çıkarılması amaçlandı. Munzur Nehri'nin debisinin yükselmesine rağmen gün boyunca Engin Eroğlu'nun izine rastlanamadı. Ekiplerin çalışmasının yarın da sürdürüleceği belirtildi.