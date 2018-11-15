Herkes merak ediyordu! Bakan, ülkedeki Suriyelilerin sayısını açıkladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı. Suriyelilerle ilgili bilgiler paylaşan Soylu,"Ülkemizde 4,7 milyon yabancı var. Bunların 3 milyon 594 bini Suriyeli" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

TERÖR OPERASYONLARI

Soylu, "PKK'ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık. Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677'ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250'den 148'e düşmüştür. Yurt içindeki terörist sayısı da 2016'daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015'deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür." diye konuştu.

2018 YILINDA 343 TERÖRİST TESLİM OLDU

"Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136'sı, bu yıl da 146'sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir." diyen Soylu, "Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bunların 285 tanesi patlayıcı madde, 2 tanesi ise bombalı araç eylemiydi. Bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. ifadelerine yer verdi.

"141 ŞEHİT VERDİK"

"Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit verdik. Bunların 25 tanesi sivil, 49'u TSK mensubu, 39'u jandarma, 6 tanesi polis, 22 tanesi güvenlik korucusudur."

101 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

"10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94'ü PKK, 7'si FETÖ iltisaklıydı. Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır."

BEKÇİ ALIMI

"Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık."

3 MİLYON 594 BİN SURİYELİ VAR

Suriyelilerle ilgili bilgiler paylaşan Soylu,"Ülkemizde 4,7 milyon yabancı var. Bunların 3 milyon 594 bini Suriyeli" dedi.