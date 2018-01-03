Herkes büyük ikramiyenin ünlü şarkıcıya çıktığını konuşuyor

MİLLİ Piyangonun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon liranın isabet ettiği, 9794035 numaralı çeyrek biletlerden birinin Ortaköy'de oturan ünlü şarkıcı Onur Akay'a satıldığı iddia edildi.
BÜYÜK İKRAMİYE, ONUR AKAY'IN!
İstanbul'daki büyük ikramiye talihlisi için sosyal medyada çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sanat camiasından duyurduğu kötü haberler nedeni ile, magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, İstanbul'daki talihli olduğu söyleniyor.
TALİHLİLER ORTADA YOK
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 3 gün geçti ancak talihliler henüz ortaya çıkmadı. Büyük ikramiye İstanbul, Ordu, Antalya ve KKTC'ye çıkmıştı.
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