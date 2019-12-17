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Herkes bu soruyu soruyor! Oktar'ın kedicikleri nerede kalıyor?

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen kediciklerden Adnan Oktar'a yakın olanların örgüt tarafından kiralanan bir villada kaldığı diğerlerinin ise otele yerleştirildiği öğrenildi.

GÜNDEM 17.12.2019, 15:00
Herkes bu soruyu soruyor! Oktar'ın kedicikleri nerede kalıyor?
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ADNAN Oktar Organize Suç Örgütü davasında, ev hapsi cezasıyla şartlı tahliye edilen 91 kişinin akıbeti belli oldu. Tahliye olan 'kedicik' lakaplı örgüt mensuplarından Oktar'a yakın olanlar örgütün ayarladığı özel villada, diğerlerinin ise otele yerleştirildiği öğrenildi.

Cezaevinin kapısına gelerek evlatlarını almak isteyen aileler ise bu durum karşısında şoke oldu. Ev hapsine koşuluyla serbest bırakılan Adnan Oktar örgütü üyelerinin örgüt evlerinde ikamet etmeye devam edecekleri öğrenildi. Aileler ise yeniden suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 163'ü tutuklu 175 sanığın yargılandığı Adnan Oktar organize suç örgütü davasının son duruşmasında tahliye kararı çıktı.

91 KİŞİYE TAHLİYE

Aralarında 'Kedicik' olarak tabir edilen 77 kadının yer aldığı 91 kişi mahkeme heyeti tarafından ev hapsiyle tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan'ın yanı sıra Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı yer alırken, tahliye edilenlerin ev hapsini nerede geçirecekleri merak uyandırdı.

Uzun yıllar kızlarını ve oğullarını örgütün elinden kurtarmak için mücadele veren anne babalar tahliye sonrası cezaevinin kapısında beklediler. Ancak ailelere gözükmeyen kedicikler özel araçlarla örgütün dışarıda kalan elemanları tarafından ayarlanan ev ve otellere yerleştirildi.

ÖNEM SIRASINA GÖRE YERLEŞME

Tahliyenin ardından cezaevinden çıkan 91 kişi önem sırasına göre adreslere dağıldığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar'a yakın birinci sıradaki örgüt üyeleri özel villalarda kalırken, ikinci sırada yer alanlar ise otellere yerleştirildi. Polisin yaptığı araştırmaya göre çok az sayıda sanık ailesinin evine döndü.

Örgüt üyelerinin şartlı tahliye olmalarına rağmen yine Adnan Oktar organize suç örgütünün hâlâ aktif olan hücreleriyle irtibat kurup onların ayarladığı adreslerde kalması üzerine polis alarma geçti.

Örgütün yeni faaliyetlere girme ihtimali üzerine polis sanıkların attığı her adımı takip ediyor.

91'İ TAHLİYE OLMUŞTU

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında duruşma salonlarında görülen duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 163'ü tutuklu 175 sanık ve tarafların avukatları katıldı. Tüm tutuklu sanıkların savunma yapmasının ardından Cumhuriyet savcısı, taleplere ilişkin görüşlerini bildirdi.

Savcı, örgütün elebaşı Adnan Oktar hakkında "Örgüt kurma", "Mal varlığı değerlerini aklama" ve "Şantaj" suçlarından tutuklu kaldığı süre itibariyle tahliye edilmesini talep ederken, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutukluluğunun devamını istedi.

Savcı ayrıca Adnan Oktar'ın üzerine atılı "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından" da tutuklanmasını talep etti. Savcı, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan 95 sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini istedi.

(Sabah)

#Adnan Oktar #Adnan Oktar Organize Suç Örgütü #tahliye #Kedicik
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