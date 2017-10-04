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Her yerde aranan PKK'lılar böyle yakalandı

Aranan 4 PKK’lı terörist, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yakalandı. Teröristlerin beraberindeki 3 kişi de gözaltına alındı

Her yerde aranan PKK'lılar böyle yakalandı

Aranan 4 PKK’lı terörist, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yakalandı. Teröristlerin beraberindeki 3 kişi de gözaltına alındı

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:13
Her yerde aranan PKK'lılar böyle yakalandı
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ARANAN 4 PKK’lı teröristin Muğla’ya geldiği bilgisini alan güvenlik güçleri, Seydikemer ilçesinin Eşen Mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist ile onlara yardımcı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere jandarma karakol komutanlığına götürüldü.

Edinilen bilgiye göre; jandarma ve polis ekiplerinin peşlerinde olduğunu fark eden PKK Terör örgütü üyesi 4 terörist yakalanacaklarını anlayınca örgütten yardım istedi. Bunun üzerine sıkıştırılan teröristleri kurtarması için bölgeye araçlı 3 terörist gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri sabaha karşı bölgeye 2 araç ile 3 teröristin daha giriş yaptığını belirleyince özel operasyon düzenlendi. Ormanlık alanda gizlendikleri yerden sıkışmış durumdaki 4 teröristi alan 7 kişiden oluşan PKK’lı teröristleri takibe alan polis ve jandarma ekipleri Muğla-Antalya il sınırına yakın Kumluova-Karadere Kavşağın’nda teröristleri taşıyan 2 otomobili durdurup araçtaki teröristleri gözaltına aldı. Oldukça başarılı geçen operasyonda teröristler canlı bomba olma ihtimaline karşı üzerileri tamamen soyulup kelepçelenerek jandarma karakoluna götürüldü.

Burada ilk sorguları tamamlanan PKKlı 7 teröristin daha sonra Muğla’ya götürüldüğü öğrenildi. Terösitlerin sorgusuna Muğla’da devam edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKMuğlaSeydikemerTerörist
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