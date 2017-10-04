Her yerde aranan PKK'lılar böyle yakalandı

ARANAN 4 PKK’lı teröristin Muğla’ya geldiği bilgisini alan güvenlik güçleri, Seydikemer ilçesinin Eşen Mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist ile onlara yardımcı oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere jandarma karakol komutanlığına götürüldü.
Edinilen bilgiye göre; jandarma ve polis ekiplerinin peşlerinde olduğunu fark eden PKK Terör örgütü üyesi 4 terörist yakalanacaklarını anlayınca örgütten yardım istedi. Bunun üzerine sıkıştırılan teröristleri kurtarması için bölgeye araçlı 3 terörist gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri sabaha karşı bölgeye 2 araç ile 3 teröristin daha giriş yaptığını belirleyince özel operasyon düzenlendi. Ormanlık alanda gizlendikleri yerden sıkışmış durumdaki 4 teröristi alan 7 kişiden oluşan PKK’lı teröristleri takibe alan polis ve jandarma ekipleri Muğla-Antalya il sınırına yakın Kumluova-Karadere Kavşağın’nda teröristleri taşıyan 2 otomobili durdurup araçtaki teröristleri gözaltına aldı. Oldukça başarılı geçen operasyonda teröristler canlı bomba olma ihtimaline karşı üzerileri tamamen soyulup kelepçelenerek jandarma karakoluna götürüldü.
Burada ilk sorguları tamamlanan PKKlı 7 teröristin daha sonra Muğla’ya götürüldüğü öğrenildi. Terösitlerin sorgusuna Muğla’da devam edileceği öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.