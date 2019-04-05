Her seçim sonrası aynı manzara! Türk Bayrağı çöpe atıldı

TÜRKİYE her seçim sonrası yaşadığı büyük ayıpla yerel seçimler sonrası da karşı karşıya kaldı. Muğla Fethiye'de çekilen bu fotoğrafta Türk Bayrağı'nın çöpe atılmış olması görenleri hem üzdü hem de öfkelendirdi.

31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesinin ardından seçimler için asılan Türk Bayrakları'nın çöp konteynelerinde yer alması tepki çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çekilen bu utanç veren görüntü bir kez daha Türkiye'yi derinden yaraladı. Fethiyeli vatandaşlar çöp konteynerinin bulunduğu alanı izleyen güvenlik kameralarının olduğunu, sorumluların tespiti için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, bu rezaletin gündeme gelmesi sonrasında bir açıklamada bulundu ve "Partimizin Türk bayrağımız konusundaki hassasiyeti herkes tarafından bilinmektedir. Emniyet teşkilatı konuyla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.