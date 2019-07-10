HAFTA başında, KKW Beauty adlı kozmetik markası için çıkardığı yeni ürününü Instagram üzerinden tanıtan 38 yaşındaki televizyon yıldızı, geçtiğimiz gün de bir marka ile işbirliği için tasarladığı gözlükleri paylaştı.
Kardashian, tasarladığı gözlükleri beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçerek tanıttı. Kim Kardashian, instagramda paylaştığı her bir fotoğraf için ortalama 1 milyon dolar kazanıyor.
Her fotoğraf için 1 milyon dolar!
Kim Kardashian, girişimlerine her gün bir yenisini ekliyor
HAFTA başında, KKW Beauty adlı kozmetik markası için çıkardığı yeni ürününü Instagram üzerinden tanıtan 38 yaşındaki televizyon yıldızı, geçtiğimiz gün de bir marka ile işbirliği için tasarladığı gözlükleri paylaştı.
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