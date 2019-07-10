Her fotoğraf için 1 milyon dolar!

Kim Kardashian, girişimlerine her gün bir yenisini ekliyor

Her fotoğraf için 1 milyon dolar!
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HAFTA başında, KKW Beauty adlı kozmetik markası için çıkardığı yeni ürününü Instagram üzerinden tanıtan 38 yaşındaki televizyon yıldızı, geçtiğimiz gün de bir marka ile işbirliği için tasarladığı gözlükleri paylaştı. 
Kardashian, tasarladığı gözlükleri beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçerek tanıttı. Kim Kardashian, instagramda paylaştığı her bir fotoğraf için ortalama 1 milyon dolar kazanıyor.
 

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