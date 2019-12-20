Her cümlesi korkunç! Arkadaşını öldüren YouTuber, cinayet anını anlattı
Tatil için gittiği Girne'de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız'ın katil zanlısı YouTuber arkadaşı Arif Gökçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gönüllü ifade veren YouTuber, işlediği cinayeti itiraf etti.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tatil şehri Girne'de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız'ın (25) katil zanlısı YouTuber arkadaşı Arif Gökçek (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. KKTC'de mahkemeye çıkarılan Gökçek, suçunu itiraf etti ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
KAFASINA TAŞLA VURARAK DENİZE İTTİ
Olay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.
CİNAYET ANINA ANLATTI
Olay sonrasında gözaltına alınan Gökçek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, 'Gökçek'in gönüllü ifade vererek Karakız'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini' söyledi. Gökçek'in polise verdiği ifadede, "Olay günü Karakız bana küfür etti. Sonrasında tartışma çıktı. Liman'ın mendireğinde bulunan kayalıklarda kavga ettik. Ben de, Karakız'ın kafasına taşla vurdum" dediği belirtildi. Gökçek, daha sonra kafasına taşla vurduğu Karakız'ı kayalıklardan denize attı. Mahkeme Arif Gökçek'in tutuklu yargılanmasına karar verdi.
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