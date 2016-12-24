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Hepsi kaçtı, Mehmetçik savaşıyor

Mehmetçik DEAŞ’a Bab’ı dar ederken, terör örgütüyle mücadele ettiğini söyleyen koalisyon ülkeleri ise kayıplara karıştı. Harekâta başta ABD olmak üzere hiçbir ülke destek vermedi

Hepsi kaçtı, Mehmetçik savaşıyor

Mehmetçik DEAŞ’a Bab’ı dar ederken, terör örgütüyle mücadele ettiğini söyleyen koalisyon ülkeleri ise kayıplara karıştı. Harekâta başta ABD olmak üzere hiçbir ülke destek vermedi

24 Aralık 2016 Cumartesi 09:42
Hepsi kaçtı, Mehmetçik savaşıyor
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FIRAT Kalkanı Harekâtı'nda 122. gün geride bırakılırken, zorlu Bab operasyonunda sona yaklaşıldı. Türk askeri, ölüm kalım mücadelesi verdiği Bab'da, 'müttefikleriyle' birlikte dahil olduğu DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon güçlerinden hiçbir destek görmedi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı yalnız bir mücadele yürütmek zorunda kalan TSK, dün harekata ilişkin yapılan bilgilendirmede bu duruma işaret etti. TSK açıklamasında, “Koalisyon Güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir" denildi. Bab operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyondan hiçbir ülke destek vermezken, Türkiye'nin 'müttefiki' bu ülkeler cepheyi sadece izlemekle yetindi.


DESTEK DEĞİL KÖSTEK
Bab'da Türkiye'yi yalnız bırakan koalisyon ülkeleri, diğer cephelerde verdikleri kararlarla DEAŞ'a adeta payanda oldu. ABD'nin PKK/PYD ile birlikte yapacağını ilan ettiği Rakka operasyonunu sürekli ertelemesi, buradaki DEAŞ'lı teröristlerin Bab'a gelip Mehmetçiğe karşı direnişi artırmasıyla sonuçlandı. ABD sadece Rakka'yı değil, İran destekli gruplar, PKK ve Irak ordusuyla giriştiği Musul harekâtını da durdurdu. Bundan yararlanan DEAŞ, çok sayıda militanını, yolları açık durumda olan Musul batısından Suriye'ye taşıdı.

ÖRGÜTE YOL AÇTILAR
Çok sayıda DEAŞ'lı teröristin gerek Musul'dan gerekse Rakka'dan Tapka Barajı'nı kullanarak yaklaşık 80 kilometrelik bir yolu elini kolunu sallayarak nasıl geldiği, Rakka'yı istediklerinde vuran ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bunu nasıl görmediği, silah ve mühimmatı nedense bir türlü tükenmeyen DEAŞ'ın ikmal sistemini nasıl tamamladığı, müttefiklerinin Türkiye'nin 16 şehit verdiği Bab'da neden yalnız bırakıldığı sorgulanıyor. DEAŞ'a büyük bir darbe indirecek operasyonda DEAŞ'la mücadele ettiğini savunan ülkelerin hiçbir şekilde yer almaması, “Hepsi kaçtı" dedirtiyor. DEAŞ'la mücadele koalisyonunda ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya, Kanada, Belçika, Danimarka ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 13 ülke yer alıyor.

22 DEAŞ'LI ETKİSİZ
Öte yandan Bab'da son 2 günde öldürülen DEAŞ'lı terörist sayısı 322'ye ulaştı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında yabancıların da bulunduğu öğrenildi. Terörist örgüt DEAŞ, militanlarına 'Kıyamet Savaşı'nın yaşanacağı yer olarak Bab'ı işaret ediyor.

PKK'ya İHA'yı kim verdi?
Dün El Bab'da yaşanan çatışmalarda Mehmetçik, buradan sonra sıranın Münbiç'e gelmesini bekleyen PYD/PKK'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ele geçirildi. Sözkonusu İHA'nın terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirtiliyor. Bu durum, PKK'nın Suriye'deki ortağı ABD'nin, Bab'daki TSK operasyonunu terör örgütü vasıtasıyla yakın takibe aldığını ortaya koydu.
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Hepsi KaçtıMehmetçik SavaşıyorDEAŞEl BabABDMehmetçik
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