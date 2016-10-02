Hepsi artık cebimizde

1983’de çekildiği belirtilen söz konusu fotoğraf, 80’li yıllardaki elektronik cihazların büyüklüğünü konu alıyor. Sosyal medya kullanıcıları, 1983’teki elektronik eşyaların büyüklüğünü günümüzün teknolojisiyle kıyaslamaya başladı. Elektronik cihazların büyüklüğünü ‘yer israfı’ diye nitelendiren kullanıcılar, “1983’te bunları yapmak için küçük bir servet ödemen gerekirdi. Şu an ise bu kadar teknolojiyi akıllı telefonunda taşıyabiliyorsun” diyor.





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