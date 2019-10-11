Henüz 9 aylıktı! Barış Pınarı Harekatı'nın en küçük şehidi

HAVADAN ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı bölgesindeki teröristlerin dün roket ve havan ile düzenlediği saldırılarda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 kızı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 çocuk ve Akçakoca ilçesinde ise 1'i 9 aylık bebek, diğeri memur 2 sivil şehit olmuştu. Bugün Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve maliye memuru Cihan Güneş Şanlıurfa Valiliği'nde cenaze töreni düzenleniyor.