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Henüz 9 aylıktı! Barış Pınarı Harekatı'nın en küçük şehidi

Barış Pınarı Harekatı devam ederken teröristlerin işgal ettiği bölgelerden düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan maliye memuru Cihan Güneş ve Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar için Şanlıurfa Valiliği'nde cenaze töreni düzenleniyor.

GÜNDEM 11.10.2019, 10:48
Henüz 9 aylıktı! Barış Pınarı Harekatı'nın en küçük şehidi
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HAVADAN ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı bölgesindeki teröristlerin dün roket ve havan ile düzenlediği saldırılarda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 kızı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 çocuk ve Akçakoca ilçesinde ise 1'i 9 aylık bebek, diğeri memur 2 sivil şehit olmuştu. Bugün Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve maliye memuru Cihan Güneş Şanlıurfa Valiliği'nde cenaze töreni düzenleniyor.

#Barış Pınarı Harekatı #en küçük şehit #şanlıurfa #Ceylanpınar #Cihan Güneş
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