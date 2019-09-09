Hem sitem, hem tehdit! Egemen Bağış'ın eşinin paylaşımı olay oldu
Geçtiğimiz günlerde Prag'a Büyükelçi olarak atanan Egemen Bağış'ın eşi, sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşıma imza attı.
GÜNDEM 09.09.2019, 09:13
AB Eski Bakanı AK Partili Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış, kendisine ait sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti.
"NAİF OLMANIN DA SINIRI OLMALI"
Eşiyle bir fotoğraf paylaşan Beyhan Bağış, "Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar... Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan... Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum... En çok da kendime kızdım... Naif olmanın bile sınırı olmalı... Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz..." ifadelerini kullandı.
"SÖYLERSEM YER YERİNDEN OYNAR"
Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımda Beyhan Bağış'ın "Söylersem yer yerinden oynar" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.
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