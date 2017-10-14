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Helin'in cenazesinde olay çıktı, havaya ateş açıldı

Pendik'te okul çıkışı hayatını kaybeden 17 yaşındaki Helin'in cenazesinde kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. O sırada bir kişi havaya ateş etti

Helin'in cenazesinde olay çıktı, havaya ateş açıldı

Pendik'te okul çıkışı hayatını kaybeden 17 yaşındaki Helin'in cenazesinde kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. O sırada bir kişi havaya ateş etti

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:59
Helin'in cenazesinde olay çıktı, havaya ateş açıldı
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PENDİK'TE dün okul çıkış saatinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin  Palandöken, son yolculuğuna duvakla uğurlandı. Genç kızın cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze namazı sonrası bilinmeyen bir nedenden genç kızın yakınları birbirine girdi. Bu sırada kalabalıktan bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı.
BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Törene genç kızın babası Nihat  Palandöken,  Tuzla Belediye Başkanı Dr.  Şadi Yazıcı  Palandöken'in yakınları ve arkadaşları katıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Törende genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Nihat  Palandöken ise ayakta durmakta güçlük çekti.  Tuzla Belediye Başkanı  Şadi Yazıcı acılı babaya destek oldu.
CENAZE NAMAZI SONRASI GERGİNLİK

Öte yandan cenaze namazının kılınmasını ardından cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi. Silahla havaya ateş açan kişi kalabalığın hedefi oldu. Araya girenler kalabalığı sakinleştirdi. Havaya ateş açan kişi de araya girenler tarafından uzaklaştırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bu sırada büyük panik yaşandı. Ardından grubun yatışmasıyla Helin  Palandöken'in cenazesi toprağa verilmek üzere  Aydınlı Köyü Mezarlığı'na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
PendikHelinSilahlı Saldırı
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