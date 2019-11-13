Hedefte terör örgütü var! 2 bin personelle dev operasyon başladı
Kıran-6 Operasyonu 2 bin 360 personelin katılımıyla başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalında başlatılan operasyonda personel; jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşuyor.
GÜNDEM 13.11.2019, 10:20
İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde Kıran-6 Operasyonu başlatıldı. Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personeli destek veriyor.
DEV OPERASYON
Bakanlığın dev operasyonuna ise 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor
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