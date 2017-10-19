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Hedef aslında Türk üssüydü

Somali’de geçen cumartesi 300’den fazla kişinin öldüğü bombalı araçlı saldırının aslında başkent Mogadişu’da yeni kurulan Türk askeri üssünü hedef aldığı ortaya çıktı

Hedef aslında Türk üssüydü

Somali’de geçen cumartesi 300’den fazla kişinin öldüğü bombalı araçlı saldırının aslında başkent Mogadişu’da yeni kurulan Türk askeri üssünü hedef aldığı ortaya çıktı

19 Ekim 2017 Perşembe 07:32
Hedef aslında Türk üssüydü
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SOMALİ'DE El Şebab terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının ana hedefinin aslında Türkiye’nin kendi sınırları dışında inşa ettiği ilk askeri üs olan Somali askeri üssü olduğu anlaşıldı. Adı açıklanmayan bir Somalili istihbarat yetkilisi Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, hem saldırıdan önce elde edilen, hem de patlamadan sonra ortaya çıkan bilgilerin, saldırının Türk askeri üssünü hedef aldığını ortaya koyduğunu belirtti. Yetkili, Türk askeri üssünün saldırganlar için en stratejik öneme sahip hedef olduğunu, üssün Somalili güvenlik kuvvetlerine personel yetiştirdiğini ve saldırganların da bundan dolayı bu üssü önceden vurmayı amaçladığını kaydetti. Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Dairesi yetkilisi, El Şebab militanlarının Türk askeri üssüne saldırı planladığını önceden öğrendiklerini sözlerine ekledi.

Akar ziyaret etmişti

Somali’deki Türk askeri üssü 30 Eylül’de hizmete girmişti. Üste bulunan 200 Türk askeri, halen 1500 Somali askerini eğitiyor. Uzun vadede üssün Somali ordusuna 10 bin asker yetiştirmesi planlanıyor. Üssün açılış töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Somali askeri bakımdan güçleninceye kadar bu ülkeye yardım devam edeceklerini açıklamıştı. Somali, gelecek yıl Ekim ayında Afrika Birliği askerlerinin ülkeden tamamen ayrılmasından önce 22 bin askerden oluşan bir ordu kurmayı hedefliyor.Saldırıyı El Şebab örgütü üstlenmese de terör uzmanları, örgütün bombalı saldırının arkasında olduğuna inanıyor.

Yarım ton bomba

Mogadişu’da şimdiye kadar kullanılan en büyük patlayıcı çeyrek tondu. Ancak yetkililer, Cumartesi günkü patlamada bunun iki katı bomba kullanıldığı düşüncesinde. Başkent Mogadişu hükümetin kontrolunda olsa da şeriatçı El Şebab örgütü başkent dışında hâlâ gücünü koruyor.

200 Türk askeri var

Somali’deki Türk askeri üssü 30 Eylül’de hizmete girmişti. Üste bulunan 200 Türk askeri, halen 1500 Somali askerini eğitiyor. Uzun vadede üssün Somali ordusuna 10 bin asker yetiştirmesi planlanıyor. Üssün açılış töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Somali askeri bakımdan güçleninceye kadar bu ülkeye yardım devam edeceklerini açıklamıştı.

Sürücü plana uyamadı!

Somali güvenlik yetkilileri, bomba yüklü bir başka Toyota Noah minibüsünün sürücüsünü yakalayarak sorgulamaya aldı. Amerika’nın Sesi’ne konuşan kaynak, sürücünün talimat almak üzere telefon etmek amacıyla aracından ayrıldığını söyledi. Sürücüyle ilgili bilgiyse, görgü tanıklarından geldi. Hızla olay yerine ulaşan polis sürücüyü gözaltına alırken, araçtaki bomba infilak etti. Somali istihbarat yetkilileri, olayla ilgili dört kişinin tutuklandığını, bunlardan birinin de El Şebab’ın Mogadişu’daki güvenlik ve istihbarat sorumlusu olduğunu bildirdi. Asıl patlamada kullanılan kamyonunsa İtalya’dan ithal edilen ve eski bir inşaatta kullanılan bir araç olduğu belirtildi. Güvenlik kuvvetleri, tanıdık bir kişiyle temas kuran kamyon şoförünün Mogadişu dışındaki Siinka Dheer kontrol noktasından geçmesine izin verdi. Araç eski ABD Büyükelçiliği önündeki ikinci kontrol noktasında durduruldu. Geçişine izin verilmesini sağlayacak bir tanıdık bağlantısı olup olmadığı sorulunca sürücü kimseyi tanımadığını söyledi. Bir güvenlik yetkilisine göre kamyon bir köşeye park edildi ve telsizle durumu bildiren askerler, bomba araması yapılması talebinde bulundu. Yetkili, “Sürücüden aracı yol kenarına park etmesi istendi, ama sürücü panikleyerek geri döndü ve gaza basarak kontrol noktasını ihlal etti. Ardından kalabalık kavşakta infilak etti” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SomaliMogadişu
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