HDP’li üç belediyeye kayyum atanmasına Fatih Portakal’dan sert tepki

İÇİŞLERİ Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.

Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının ardından Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından "23 Haziran’ın 48 saat öncesinde Kürt seçmeni kandirmak için terörist başından mektup getirtip okutan da bu parti, halkin iradesiyle seçilmişleri görevden alan da bu parti" yorumunda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

1-Siyasi ilkesizlik partileri yönetenlerden kaynaklanıyor. AKP somut örneği. 23 Haziran’ın 48 saat öncesinde Kürt seçmeni kandirmak için terörist başından mektup getirtip okutan da bu parti, halkin iradesiyle seçilmişleri görevden alan da bu parti. Tuhaf durum! Ve+++

2-Ve ilkesiz yapilan siyeset AKP’yi kemiriyor, zaten sonunda bitirecek. Çünkü onun kuruluş ilkelerini tekrar savunanlar ortaya çıkacak. Sorun, AKP’nin ne küstürülmüş seçmenlerinde ne tembelleşmiş teşkilatlarında ne metal yorgunluğunda! Sorun nerede mi?

3- Sorun, her ortamda demokrasi denilerek aslında bir avuç ismin keyfi yönetim anlayışında. Kurdukları oligark düzende. Gönüllere neden artık giremediğinizi başka nasıl anlatabilirim size? Gittikçe de uzaklaşıyorsunuz.