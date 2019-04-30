HDP’den Meclis’in ilk mesai gününde oturma eylemi

HDP, uzun bir aradan sonra yasama çalışmalarına başlayacak olan Meclis’in ilk mesai gününde ‘oturma eylemi’ gerçekleştirecek. Alınan bilgiye göre, HDP’li vekiller, Öcalan’ın üzerindeki tecritin kaldırılması için cezaevlerinde başlatılan ‘açlık grevlerine’ iktidarın duyarsızlığı gerekçesiyle Meclis Genel Kurulu’nda saat 13.30’da oturma eylemi yapacak. Milletvekillerinin, Meclis’te yapacakları oturma ve nöbet eylemiyle eş zamanlı olarak tüm il ve ilçe örgütleri de basın açıklamaları yaparak destek verecek.

MYK’da dikkat çekmişti

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan açlık grevleri hakkında şu açıklamayı yapmıştı.

“Açlık grevleri temel konumuzdu şu ana kadarki MYK görüşmeleri içinde. Açlık grevinin geldiği son durumu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 8 Kasım’da açlık grevine başlayan Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven 173’üncü gününe girdi bugün.

Aralarında geçmiş dönem milletvekillerimiz Sebahat Tuncel ve Selma Irmak’ın da olduğu çok sayıda isim açlık grevinde. Selma Irmak ve Sebahat Tuncel açlık grevinin 104’üncü gününde. Önceki dönem milletvekilimiz Dilek Öcalan açlık grevinin 134’üncü gününde. Milletvekillerimiz Dersim Dağ açlık grevinin 57’inci, Tayip Temel ve Murat Sarısaç ise 53üncü gününde.

Son derece vahim bir gelişme bu sabah duyuruldu. 15 siyasi tutuklu; Bakırköy, Van, Gebze ve Diyarbakır’daki açlık grevi eylemcileri, eylemlerini ölüm orucuna çevirdiklerini duyurdular. Çok uzun süredir açlık grevini sürdürmekte olan tutukluların ölüm orucuna başlaması vahim bir durumdur. Bu konuyu MYK toplantımızda enine boyuna değerlendirdik, bir kez daha özellikle kamuoyunun ve bu ülkeyi yönetenlerin dikkatini bu konuya çekmek istiyoruz.

Yeni bir yasa önerilmiyor, talep var olan yasaların uygulanmasıdır

Bu konudaki talepler çok açık ve nettir. Talep, Türkiye’de var olan İnfaz Yasası’nın, TCK’nin, Anayasa’nın ve yönetmeliklerin uygulanması talebidir esas itibariyle. İnfaz Yasası’na, TCK’ye ve Anayasa’ya aykırı uygulamaların sona ermesi talebidir. Yeni bir yasa önerilmemektedir. Sadece var olanların uygulanması önerilmektedir.

Türkiye’nin altında imzası olan uluslararası sözleşmelere uyumlu davranmasıdır istenen. Haberleşme özgürlüğü her hükümlü için temel haktır. Kişiye özel hak ihlaline son verilmesi talebidir açlık grevindekilerin talebi. Bir kez daha bunu hatırlatmak istiyoruz ve bu talebin yerine getirilmesinin önünde hiçbir hukuku ve siyasi engelin bulunmadığına işaret etmek istiyoruz.”

KAYNAK: TÜRKİYE GÜNDEMİ