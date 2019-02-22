HDP ve İYİ Parti'nin Meclis başkan adayları belli oldu

BİNALİ Yıldırım'ın istifası ile boşalan TBMM Başkanlığı koltuğu için AK Parti ve CHP'nin ardından HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi.

HDP grubu eski eş genel başkan Serpil Kemalbay'ı aday gösterirken İYİ Parti'nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz oldu. Seçimde AK Parti Mustafa Şentop, CHP Engin Altay'la yarışacak.