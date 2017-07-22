HDP Siirt İl Başkanı Çetin yeniden gözaltına alındı

SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Abdullah Çetin'in, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümlerince salıverilmesine savcı itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Çetin hakkında yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine Çetin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Çetin'in, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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